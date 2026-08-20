「航海王」确定与麥當勞和「海綿寶寶」聯名開心樂園餐

麥當勞和「海綿寶寶」「航海王」聯名。（「航海王」日報官網）

喜歡「海綿寶寶」和「航海王」的粉絲，近期可能有新的收藏目標。麥當勞 将推出「海綿寶寶」與日本人氣漫畫「航海王」的跨界聯名開心樂園餐，將兩個同樣以「海洋」為重要元素的作品結合，並推出多款限定玩具。

這項合作此前曾在網路上引發討論。7月底，在Instagram曝光疑似聯名玩具的照片，當時外界一度認為活動可能只在澳洲 等少數市場推出。不過，之後麥當勞澳洲及紐西蘭 官方網站陸續出現「SpongeBob x One Piece」預告，其中麥當勞澳洲官方Toy Zone頁面目前可看到「Coming soon… SpongeBob x One Piece!」字樣，並展示海綿寶寶化身「航海王」魯夫五檔形態的玩具。

「航海王」官方也发布公告，這項聯名活動將在全球多個市場陸續推出，參與市場包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，以及亞洲、歐洲和拉丁美洲等多個國家和地區，整體活動預計涵蓋66個市場。不過，各地上市時間並不完全相同，部分麥當勞門市也可能不參與活動。

玩具是這次聯名的一大亮點。已公開的設計中，海綿寶寶化身魯夫，派大星對應索隆，章魚哥扮演山治，蟹老闆則化身甚平；珊迪對應娜美、皮老闆對應騙人布等，將比奇堡角色與草帽海賊團人物重新組合。不同市場公布的玩具數量略有差異，目前多數公開資料以12款聯名玩具為主。

截至目前，麥當勞美國官方網站尚未公布確切上市日期。因此，灣區消費者目前還無法確認何時能在當地麥當勞購買到這套聯名開心樂園餐。

對同時擁有兩大作品粉絲身分的消費者而言，這次合作也可能帶動一波玩具收藏熱潮。由於開心樂園餐玩具通常採限量供應，實際款式及供應時間將視各地麥當勞門市而定。