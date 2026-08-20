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FBI突襲 機場查獲史沃威爾電子設備 展開性侵調查

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FBI突襲 舊金山機場查獲史沃威爾電子設備 展開性侵調查

舊金山訊
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前國會議員史沃威爾日前在舊金山國際機場遭到聯邦調查局(FBI)探員突襲，並被查獲...
前國會議員史沃威爾日前在舊金山國際機場遭到聯邦調查局(FBI)探員突襲，並被查獲電子設備。(美聯社)

作為聯邦刑事調查的一部分，因涉嫌強姦而名譽掃地的前國會議員史沃威爾(Eric Swalwell)日前在舊金山國際機場遭到聯邦調查局(FBI)探員突襲，並被查獲電子設備。

紐約郵報報道，消息人士證實，史沃威爾於上周六(15日)抵達加州後，FBI探員向其出示了搜查令，並查獲了他的手機和其他電子設備。

消息人士還透露，FBI探員於周日在史沃威爾位於華府的住所執行了其他搜查令，並查獲了其他潛在證據。

這項調查正值這位加州的前國會議員面臨多項性侵指控之際，其中包括一名前工作人員的指控，該工作人員聲稱史沃威爾在她醉酒無法同意的情況下兩次強姦了她。

在四名女性公開指控後，當時領先的加州州長候選人史沃威爾退出了競選。

一名女性指控他於2018年對她下藥並實施性侵。另有兩名女性聲稱他曾未經同意向她們發送生殖器照片。

4月13日，史沃威爾宣布辭去國會議員職務。此前，眾議院道德委員會正對其下屬一名員工的不當行為和性侵指控展開調查。他堅稱自己無罪。

司法部於4月對這位前國會議員展開調查。 紐約郵報已聯繫司法部尋求評論。

現年45歲的史沃威爾還面臨曼哈頓地檢察處和洛杉磯縣警局的審查。

此後，這位前國會議員一直保持低調，包括對於周一公布的有關他過去與名為「方芳」的中國間諜接觸的解密文件。

精華 FAQ

  • 報道指出，FBI探員在史沃威爾上周六抵達舊金山國際機場時向他出示搜查令，並查獲手機及其他電子設備；隔天也對其華府住所執行了其他搜查令。

  • 調查核心是多項性侵相關指控，包括一名前工作人員稱他在對方醉酒、無法同意時兩度強姦，另有女性指稱他在2018年下藥性侵，還有人指控他傳送未經同意的生殖器照片。

  • 除了司法部自4月啟動的調查外，他也遭到曼哈頓地檢察處與洛杉磯縣警局審查；他已於4月13日辭去國會議員職務，並否認所有不當行為指控。

舊金山 史沃威爾 FBI

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