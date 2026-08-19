我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州豪宅價值1480萬 哈利王子全家搬回英國 不恢復王室義務

關稅127.5%也划算 Waymo用中國製無人車南加上路

東灣致命火災釀2死2重傷 男子涉縱火燒死父親與5歲外甥被捕

記者王子涵／舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
32歲男子維加涉嫌縱火，造成其父親及五歲外甥死亡，另有其姊姊和兩歲外甥女重傷送醫...
32歲男子維加涉嫌縱火，造成其父親及五歲外甥死亡，另有其姊姊和兩歲外甥女重傷送醫。（取自列治文市警局）

東灣列治文市周二晚間發生致命住宅火災，一名男子涉嫌縱火，造成其父親及五歲外甥死亡，另有其姊姊和兩歲外甥女重傷送醫。警方周三宣布，已在現場逮捕32歲男子維加(Sergio Rivera Vega)，案件正朝縱火及謀殺方向調查。

列治文警察局長西蒙斯(Timothy Simmons)表示，維加涉嫌兩項謀殺罪，以及兩項縱火造成重大身體傷害罪名。警方表示，維加也是發生火災的住宅的住戶。

火災發生在15th Street 200號街區。消防人員當時才剛處理完附近相隔兩戶的另一起住宅火災不久，隨即接獲這起火警報案。當局目前正調查兩場火災是否涉及縱火，以及彼此之間是否存在關聯。

維加的47歲父親在火災現場被宣布死亡。他33歲的姊姊、5歲外甥及2歲外甥女均被送往醫院急救，其中5歲男童其後傷重不治。Vega的姊姊及兩歲女童截至周三仍因傷勢嚴重住院治療。

警方尚未公布涉嫌縱火的動機，以及火勢如何被引燃，案件仍在進一步調查中。

局長Simmons形容事件是「難以想像的悲劇」，表示大火奪走一名成年男子及一名幼童的生命，另一名女子與幼童則仍在醫院與傷勢搏鬥。

他表示，對死者家屬、親友，以及受到事件影響的鄰居和整個社區致上慰問。

精華 FAQ

  • 火災導致維加47歲父親在現場死亡，5歲男童送醫後不治；33歲姊姊與2歲女童則受重傷，案發後仍在醫院接受治療，整體造成2死2重傷。

  • 警方在現場逮捕32歲男子維加，並指他涉嫌2項謀殺罪，以及2項縱火造成重大身體傷害罪名。案件已從單純火警，轉向縱火與謀殺方向調查。

  • 因為消防人員在處理這起火災前，不久才剛處理完附近相隔2戶的另一場住宅火災。警方正釐清兩場火警是否都涉及縱火，並確認彼此是否存在關聯。

上一則

前Meta工程總監: 對13歲以下兒童實際上是採取不問不說政策

延伸閱讀

密西根州爆連環槍案5死1傷 兇嫌死於樹林中

密西根州爆連環槍案5死1傷 兇嫌死於樹林中
佛斯特市大火60人流離失所 男子涉因瓦斯爐釀災被捕

佛斯特市大火60人流離失所 男子涉因瓦斯爐釀災被捕

CNN：華盛頓州野火失控 逮1縱火嫌犯

CNN：華盛頓州野火失控 逮1縱火嫌犯
華盛頓州大火嫌犯坦承縝密策劃縱火：燃燒過會獲得重生

華盛頓州大火嫌犯坦承縝密策劃縱火：燃燒過會獲得重生
兩年前不甘被甩 潛入前男友家殺4人縱火 男判重罪

兩年前不甘被甩 潛入前男友家殺4人縱火 男判重罪

熱門新聞

魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官網scottsvalley-nsn.gov）

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

2026-08-18 15:34
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
陳幸妤近日背的南加州爾灣加大（UCI）黃色帆布包受到關注，包身以手繪方式呈現校園建築、地標及特色元素，由英國藝術家Julia Gash設計。（翻攝自UCI官方商店網站）

陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學

2026-08-18 18:27
矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24

超人氣

更多 >
前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解

三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解
阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出

阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出