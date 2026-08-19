東灣致命火災釀2死2重傷 男子涉縱火燒死父親與5歲外甥被捕

32歲男子維加涉嫌縱火，造成其父親及五歲外甥死亡，另有其姊姊和兩歲外甥女重傷送醫。（取自列治文市警局）

東灣列治文市周二晚間發生致命住宅火災，一名男子涉嫌縱火，造成其父親及五歲外甥死亡，另有其姊姊和兩歲外甥女重傷送醫。警方周三宣布，已在現場逮捕32歲男子維加(Sergio Rivera Vega)，案件正朝縱火及謀殺方向調查。

列治文警察局長西蒙斯(Timothy Simmons)表示，維加涉嫌兩項謀殺罪，以及兩項縱火造成重大身體傷害罪名。警方表示，維加也是發生火災的住宅的住戶。

火災發生在15th Street 200號街區。消防人員當時才剛處理完附近相隔兩戶的另一起住宅火災不久，隨即接獲這起火警報案。當局目前正調查兩場火災是否涉及縱火，以及彼此之間是否存在關聯。

維加的47歲父親在火災現場被宣布死亡。他33歲的姊姊、5歲外甥及2歲外甥女均被送往醫院急救，其中5歲男童其後傷重不治。Vega的姊姊及兩歲女童截至周三仍因傷勢嚴重住院治療。

警方尚未公布涉嫌縱火的動機，以及火勢如何被引燃，案件仍在進一步調查中。

局長Simmons形容事件是「難以想像的悲劇」，表示大火奪走一名成年男子及一名幼童的生命，另一名女子與幼童則仍在醫院與傷勢搏鬥。

他表示，對死者家屬、親友，以及受到事件影響的鄰居和整個社區致上慰問。