「白男亞女」專屬？舊金山交友網站爆紅 3100人搶加入

網站將亞裔女性與西方男性形容為舊金山「最搶手」（Most In-demand）的配對，目前僅採邀請制，截至19日早晨已有超過3100人加入候補名單。（WMAFMeet網站主頁截圖）

一個專門撮合「西方男性」與「亞裔 女性」的線上交友網站近日在舊金山 上線，隨即迅速引發網路熱議。網站將亞裔女性與西方男性形容為舊金山「最搶手」（Most In-demand）的配對，目前僅採邀請制，截至19日早晨已有超過3100人加入候補名單。但其鮮明的族裔配對定位，讓不少亞裔網友質疑，這究竟是在滿足約會市場需求，還是在強化對亞裔女性的刻板印象。

名為「WMAF Meet」的平台，其名稱中的WMAF通常被網路社群理解為「White Male Asian Female」，即白人男性與亞裔女性。雖然網站本身使用「Western Men」（西方男性），並未明確限定白人，但網路普遍將其視為專門撮合白人男性與亞裔女性的平台。

根據其公佈的規則，WMAF Meet目前僅開放舊金山單身人士申請，主打尋找認真交往的人，而非一般約會軟體常見的快速配對。網站列出的原則包括以人工智慧篩選、真人驗證，以及審查是否存在對特定族裔的「戀物化」（Fetishism）傾向。

然而，網站曝光後很快在社群平台引發論戰。一則介紹WMAF Meet的X貼文瀏覽量突破100萬，發文者yuria直接質問：「舊金山到底怎麼了？」Reddit舊金山版也出現大量討論。

網友嘲諷，灣區街頭本來就經常看到白人男性與亞裔女性情侶，「我不覺得他們需要幫忙找到彼此。」也有人認為，個人選擇與特定族裔交往本身沒有問題，但當業者刻意將這種族裔組合包裝成商品並從中獲利，就令人感到不舒服。

爭議焦點之一，是長期存在於亞裔美國人社群的「Yellow Fever」討論，即部分非亞裔男性因刻板印象而特別偏好亞裔女性。亞裔女性批評者認為，即使WMAF Meet聲稱會排除帶有族裔戀物化傾向的使用者，平台本身卻又以特定族裔與性別組合作為最大賣點，兩者之間存在矛盾。

不過，也有不少網友認為爭議被過度放大。有人指出，現有交友市場本來就存在各種針對宗教、族裔、職業甚至收入條件的交友平台，只要成年人出於自願選擇交往對象，並沒有必要將一個小眾交友網站上升至種族議題。