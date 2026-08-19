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才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

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才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

記者王湘涵╱灣區即時報導
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麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名H...
麥當勞Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal推出8款玩具，將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，圖為凱蒂貓×哥吉拉及大眼蛙×王者基多拉。（讀者方小姐提供）

這回不只賣萌，還「耍怪」！麥當勞最新推出的Hello Kitty and Friends × Godzilla聯名Happy Meal，18日才在全美開賣，八款「萌怪獸」玩具短短一天就讓收藏迷忙翻。灣區網友自發建立「玩具情報網」，即時通報哪家麥當勞正在出哪一款；跨海代購也火速出現，全套8款喊價新台幣4000元。

這次聯名將三麗鷗人氣角色與哥吉拉系列怪獸「合體」，共推出8款，包括凱蒂貓×哥吉拉、大眼蛙×王者基多拉、庫洛米×機龍、美樂蒂×摩斯拉等，每份Happy Meal附上一款，於全美參與活動的麥當勞限時供應。

為了集滿八款，各地網友展開「地毯式搜索」。Reddit灣區社群19日出現專門追蹤玩具的討論串，號召大家回報「你家附近麥當勞現在是哪一隻」，留言區成了即時情報站。另一個鎖定聖荷西及灣區的討論串，更逐一列出日期、玩具盒編號、角色及門市地址。就連Reddit的Godzilla版也因相關貼文大量湧現，19日另開專屬討論串集中討論這批玩具。

但想集滿八款，並非多買幾份Happy Meal就能如願。網友陸續回報「同款連發」，有人第一次出手就拿到四隻摩斯拉；另一人跑了三家不同麥當勞，拿到的全是基多拉。有人開始在留言區找人交換，還有人表示，住家7哩內有11家麥當勞，準備一家一家找，希望一周內集滿。

另外，各門市能否單買、挑款，也成了「運氣戰」。有收藏者開車跑了四家麥當勞，都無法單買玩具。另一名網友卻碰上店員直接從箱子裡幫忙找齊8款，還有人最後以22美元一次帶走全套。

短短一天，收藏熱也迅速跨海。華人社群已有代購貼出完整8款實物照接單，單隻不挑款開價新台幣359元、挑款390元，全套喊到4000元，貼文隨後更表示「先暫停收單、都買到後再開放」。另有網友貼出台灣電商平台預售頁面，單隻開價甚至達799元。

其中黃色的大眼蛙×王者基多拉也因外型意外成為話題。大眼蛙化身三頭怪獸，圓滾滾的黃色身體加上三顆長脖子腦袋，被華人網友笑稱神似「生薑」，實際與生薑擺在一起比較，乍看還真有幾分相似。有人曬出大量同款整齊排列的照片，留言區甚至出現「好像保齡球瓶」的趣味回覆。

從跨城「追怪獸」、即時通報門市款式，到同款交換、跨海代購喊高價，原本隨Happy Meal附贈的小玩具，開賣才一天，已讓不少成年收藏迷展開一場怪獸級尋寶戰。

美國開賣隔天，華人社群已出現跨海代購，單隻不挑款開價新台幣359元、挑款390元...
美國開賣隔天，華人社群已出現跨海代購，單隻不挑款開價新台幣359元、挑款390元，全套8款則喊到4000元，貼文一度表示暫停收單。（翻攝自Threads）

大眼蛙化身三頭怪獸王者基多拉，被網友趣味的發現造型像「生薑」。（讀者方小姐提供）
大眼蛙化身三頭怪獸王者基多拉，被網友趣味的發現造型像「生薑」。（讀者方小姐提供）

精華 FAQ

  • 因為Hello Kitty與哥吉拉系列怪獸的合體造型相當吸睛，且每份Happy Meal只附1款，8款又都具收藏價值，讓玩家急著追齊全套並帶動熱度。

  • 灣區網友在Reddit自發建立討論串，互相回報哪家麥當勞正在出哪一款，甚至整理日期、編號、角色與門市地址，形成即時的玩具情報網。

  • 華人社群已有代購開單，單隻不挑款約359元、挑款390元，全套喊到4000元，台灣電商預售單隻甚至標到799元，顯示市場已快速炒熱。

灣區 麥當勞

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