白卡、糧食券新規上路 舊金山提醒居民：收到這些通知別不理

舊金山目前有超過20萬居民依靠Medi-Cal。（記者李怡╱攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 舊金山提醒居民留意Medi-Cal與CalFresh通知。

舊金山提醒居民留意Medi-Cal與CalFresh通知。 重點二： 新規可能要求證明工作或資格，漏回覆恐失去福利。

新規可能要求證明工作或資格，漏回覆恐失去福利。 重點三：華裔家庭應協助長者處理英文信件與補件文件。

家中長者靠白卡「Medi-Cal」看醫生、買藥，低收入 家庭每月使用糧食券 「CalFresh」買菜，接下來都要特別留意信箱。隨著聯邦福利新規陸續實施，一些舊金山 居民即使原本符合資格，也可能因為沒有回覆政府通知、漏交文件或不清楚新的工作要求，導致醫療或食品補助中斷。舊金山市府18日啟動新一輪宣傳，提醒居民尤其不要忽略人文服務局寄來的信件，收到續期、補件或資格審查通知後應盡快處理。

這對舊金山不少華裔家庭尤其重要。許多家庭由子女協助年長父母處理英文信件、醫療保險和政府福利，一封看似普通的政府通知，如果擱在桌上幾個星期沒有處理，可能影響後續福利資格。

此次宣傳主要針對Medi-Cal和CalFresh兩項與居民日常生活密切相關的福利。前者為低收入居民提供醫療保障，後者則每月提供食品補助，可用於超市購買蔬菜、水果、肉類、米、麵等日常食品。

最大的改變之一，就是部分居民未來不只是要證明收入符合標準，還可能需要證明自己符合工作、求職、培訓或其他規定。部分長者、殘障人士、照顧者等可能符合豁免條件，但市府提醒，即使符合豁免，也不能看到政府信件就置之不理，仍應確認自己的資料是否完整。

舊金山目前有超過20萬居民依靠Medi-Cal。未來一年半至少約2萬5000名舊金山居民可能失去Medi-Cal保障。CalFresh的影響面也不小，目前約每八名舊金山居民中就有一人使用這項食品補助。

對正在領取白卡或糧食券的居民，要做好三件事，確認政府留存的住址和電話正確。收到SFHSA信件後及時打開查看，若看不懂英文或不確定自己是否符合新規，盡快尋求協助，不要等到福利被停才處理。

尤其家中有使用Medi-Cal或CalFresh的年長父母，子女近期也可以主動問一句：「最近有沒有收到政府寄來的信？」對許多家庭而言，及時處理一封通知，可能就是能否繼續看醫生、拿藥和獲得食品補助的關鍵。