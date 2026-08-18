控告Meta致兒童青少年喪命 世紀大審在屋崙展開

圖為加州檢察長邦塔在多州聯合訴訟記者會上。(美聯社)

對臉書母公司「元宇宙平台」（Meta ）涉嫌導致青少年喪命的多州聯合訴訟，在屋崙 聯邦法院展開，這是多方矚目的世紀大審。

聖荷西 信使報報導，辛克斯 (Victoria Hinks) 一次又一次地試圖拿走她 16 歲女兒的手機，因為這位家住聖拉斐 (San Rafael) 的女孩沉迷於社交媒體上的信息，辛克斯稱這些信息多次為她提供有關厭食症和自殘的帖子。每次她的女兒都會反抗，甚至偷偷溜進父母的房間偷回她的手機並重新上網。

這些關於手機的爭鬥一直持續到 2024 年 8 月 7 日，當時還是紅杉高中學生的亞歷珊卓在那天自殺身亡。「這就像從癮君子手中奪走毒品一樣，」辛克斯告訴信使報，「那個社媒產品完全按照設計運行。」

18日，辛克斯和另外六名母親站在屋崙的聯邦法院外，對擁有社交媒體巨頭 Facebook、Instagram 和 WhatsApp 的 Meta 公司進行了譴責，因為該公司正在接受一場全國關注的案件的審判，這可能會對這家價值連城的公司產生深遠的影響，並帶來財務上的重大危機。

這些婦女回憶起她們的孩子在據稱沉迷於該公司的應用程式及其精心打磨的演算法後如何自殺或吸毒過量而死亡。「孩子是死於Meta設計的圈套」：悲痛欲絕的母親們譴責Meta。

在這些母親身後，還站著許多位家長，他們每人舉著一條手寫的橫幅，上面列著近400名因沉迷社交媒體而喪命的兒童和青少年的名字。「孩子的死並非意外——而是人為設計的，」辛克斯在法院外的新聞發布會上說。

「Meta公司的工程師們設計了一種演算法，它精準地知道如何向一個正在苦苦掙扎的16歲女孩推送內容，讓她不斷刷屏，以及這些內容會對她造成怎樣的影響。他們明知如此，卻依然這麼做。這就是為什麼這場審判如此重要。」

這些母親和其他倡議者表示，這次審判提供了一個契機，可以進一步推進今年稍早新墨西哥州和洛杉磯的法院判決。這些判決迫使該公司為其產品對兒童造成的傷害支付數以億元美元計的賠償金。

「大型科技公司就是新的大型菸草公司——它們瞄準兒童，讓他們過早上癮。今天，我們正見證一個歷史性的時刻——就像上世紀90年代的大型煙草公司一樣，這些公司終於要承擔責任了。」