我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

停著也可能燒起來 全美320萬車主陷「防火防竊」兩難

黛安娜逝世30周年 親弟下月發新書揭姊姊的王妃人生

入侵果蠅威脅未解 加州官員籲居民勿隨意攜帶、分享蔬果

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ACOM：入侵果蠅威脅未解，加州官員籲居民勿隨意攜帶、分享蔬果。（記者李怡翻攝）
ACOM：入侵果蠅威脅未解，加州官員籲居民勿隨意攜帶、分享蔬果。（記者李怡翻攝）

入侵果蠅不只威脅加州農業，也可能從民眾自家後院開始擴散。加州食品和農業廳（CDFA）官員及地方農業官員18日在美國社群媒體會議（ACOM）網上簡報會中表示，儘管加州今年已成功根除三起遭隔離的蟲害，但入侵果蠅威脅仍未解除，目前聖地牙哥縣仍有兩起墨西哥果蠅隔離事件，影響範圍超過100平方哩。官員呼籲居民不要隨意從疫區攜帶或分享自家種植的水果、蔬菜，以免無意間協助害蟲跨區傳播。

簡報會以「保護加州社區、抵禦入侵果蠅：為何需要全民共同行動」為主題。加州食品和農業部植物健康與害蟲預防服務主任Victoria Hornbaker、緊急應變小組負責人Abraham Lopez-Zuniga，以及洛杉磯縣、橙縣農業部門官員參與說明。

官員指出，入侵果蠅等外來害蟲對加州商業農業與家庭菜園都構成威脅。果蠅並不區分大型果園或居民後院，一旦進入新的地區並繁殖，許多常見水果和蔬菜都可能成為寄主，不僅造成農作物損失，也可能迫使政府採取大規模監測、處理及隔離措施。

2023年，加州曾遭遇CDFA百年歷史上規模最大的入侵果蠅疫情，多地因此實施隔離措施。部分隔離區居民一度數月無法將自家種植的蔬果帶出指定範圍，也不能像往常一樣把後院採收的水果、蔬菜送給鄰居、親友。

官員表示，今年加州已成功根除三起受到隔離的害蟲疫情，但防疫工作並未因此結束。目前聖地牙哥縣仍有兩起墨西哥果蠅隔離事件，影響面積合計超過100平方哩；州及地方農業部門也持續在不同地區處理害蟲檢測結果。

隨著夏季旅遊和人員往來增加，官員特別提醒，民眾攜帶水果、蔬菜及植物移動，是外來害蟲可能跨地區傳播的重要途徑之一。看似普通的一顆自家種植水果，如果帶有果蠅幼蟲或蟲卵，被帶往另一個城市或縣後，就可能形成新的蟲害風險。

居民在發現所在地受到隔離管制時，應遵守相關規定，不要將自家種植的蔬果帶離隔離區，也應避免把可能受感染的農產品送給住在其他地區的親友。外出旅行時，也應留意攜帶水果、植物及其他農產品進入加州可能涉及的限制。

CDFA及地方農業部門目前持續透過設置誘捕器、監測害蟲活動及針對疫情地區採取處理措施等方式，尋找並控制入侵害蟲。官員強調，政府的監測網絡固然重要，但居民配合隔離規定、避免移動可能受感染的農產品，同樣是阻止疫情擴大的重要一環。

加州是全美最重要的農業州之一，水果、蔬菜及堅果等農產品不僅供應州內居民，也銷往全美及海外。官員表示，防堵入侵果蠅並非只有農民或政府部門的責任，從家庭菜園到旅行途中攜帶的一袋水果，每個人的日常選擇，都可能影響害蟲是否有機會進入新的社區。

精華 FAQ

  • 官員表示，今年雖已成功根除3起遭隔離的害蟲疫情，但防疫並未結束；目前聖地牙哥縣仍有2起墨西哥果蠅隔離事件，影響範圍合計超過100平方哩。

  • 因為水果、蔬菜或植物可能夾帶果蠅幼蟲、蟲卵，若被帶往其他城市或縣，就可能在新地區繁殖，進而引發新的蟲害風險與更大範圍的管制。

  • CDFA與地方農業部門持續設置誘捕器、監測害蟲活動，並針對疫情地區採取處理措施；同時也要求居民配合隔離規定，降低人為移動造成的傳播。

加州 聖地牙哥 社群媒體

上一則

聖嬰年可望迎來降雪旺季 太浩湖3座滑雪場公布開季日期

下一則

控告Meta致兒童青少年喪命 世紀大審在屋崙展開

延伸閱讀

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情
全美首創 加州推AI網路防禦計畫 州府各機構須設網路安全官

全美首創 加州推AI網路防禦計畫 州府各機構須設網路安全官
沙門氏菌感染擴散27州 餐廳停用、下架墨西哥辣椒

沙門氏菌感染擴散27州 餐廳停用、下架墨西哥辣椒
Medi-Cal政策重大改變 200萬人受影響 這些醫療服務不一樣了

Medi-Cal政策重大改變 200萬人受影響 這些醫療服務不一樣了
中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
魚罐頭有很多意想不到的健康益處；示意圖。（記者王若然／攝影）

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

2026-08-18 02:15
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
斯科茨谷波莫印第安部落在北灣委利賀斥資7億美元的賭場計畫面臨重大挫折。 （部落官網scottsvalley-nsn.gov）

7億元賭場開幕7天被迫關門 加州部落博彩資格被撤

2026-08-18 15:34
穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。（印宇郡搜救隊提供）

香港出生聖塔芭芭拉博士生 獨攀山區 墜崖身亡

2026-08-16 18:22

超人氣

更多 >
中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」
Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
從願意退到「沒人強迫你買」好市多關稅退款令人看傻

從願意退到「沒人強迫你買」好市多關稅退款令人看傻