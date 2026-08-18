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聖嬰年可望迎來降雪旺季 太浩湖3座滑雪場公布開季日期

記者李怡╱舊金山即時報導
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聖嬰年可望迎來降雪旺季，太浩湖3座滑雪場公布開季日期。（記者李怡╱攝影）
聖嬰年可望迎來降雪旺季，太浩湖3座滑雪場公布開季日期。（記者李怡╱攝影）

炎炎夏日還沒結束，太浩湖（Lake Tahoe）滑雪場已經開始為冬天暖身。隨著氣象預測顯示今年冬季可能迎來一次非常強烈的聖嬰（El Niño）現象，太浩湖地區三座主要滑雪場Heavenly、Northstar California和Kirkwood，已率先公布2026至2027雪季預定開放日期，讓期待大雪的滑雪愛好者提前開始規畫冬季行程。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，同屬Vail Resorts旗下的Heavenly Mountain Resort和Northstar California Resort，暫定於11月20日開放，趕在感恩節假期前迎接滑雪客；Kirkwood Mountain Resort則預定12月4日開季。不過，滑雪場強調，實際開放時間仍取決於氣溫、天然降雪及造雪條件，日期可能因天氣調整。

太浩湖另一座大型滑雪場Palisades Tahoe也已將11月25日列為新雪季預定開放日。對不少北加州居民而言，太浩湖是冬季滑雪度假的熱門目的地，從灣區開車前往約需三至四小時，因此每年滑雪場何時開門、雪量是否充足，都直接影響感恩節至年底的旅遊安排。

今年之所以格外受到滑雪族關注，關鍵在於逐漸增強的聖嬰現象。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）氣候預測中心7月指出，聖嬰現象已在過去一個月持續增強，預計今年內還會進一步發展，並延續至2027年初。

NOAA預測，今年10月至12月間，這次聖嬰現象有81%的機率達到「非常強」（very strong）等級。因此，滑雪界已經開始出現「超級聖嬰」（Super El Niño）的期待，希望太浩湖及內華達山脈今年能迎來一個大雪季。

歷史上，強烈聖嬰年份曾為加州帶來驚人的冬季降水。1982至1983年以及1997至1998年的強聖嬰冬季，都因大量降雨和降雪留下紀錄。不過，氣象專家也提醒，聖嬰與太浩湖單一地區的降雪量並非簡單的因果關係，即使出現強烈聖嬰，也不能保證每座滑雪場都會迎來破紀錄積雪。

對滑雪場而言，今年的期待也與上一雪季形成對比。太浩湖地區上一雪季受到異常溫暖、乾燥天氣影響，部分滑雪場面臨開放延遲或提早結束雪季的情況。如今強聖嬰訊號逐漸明朗，各大雪場已提前為新一季做準備。

Vail Resorts對即將到來的雪季保持樂觀，但也強調長期天氣仍存在不確定性。對已經迫不及待想上山的灣區滑雪客而言，接下來幾個月最值得關注的，仍是秋季氣溫以及太浩湖第一波真正的大雪何時報到。

精華 FAQ

  • Heavenly、Northstar California與Kirkwood已先公布2026至2027雪季預定開放日，其中前兩者暫定11月20日開放，Kirkwood則預定12月4日。

  • 關鍵在於聖嬰現象持續增強。NOAA預測，今年10月至12月間有81%機率達到非常強等級，讓滑雪界期待太浩湖與內華達山脈迎來大雪季。

  • 因為滑雪場實際開放時間仍取決於氣溫、天然降雪與造雪條件，日期可能隨天氣調整。專家也提醒，強聖嬰不代表每座滑雪場都一定會有破紀錄積雪。

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