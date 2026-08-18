國安部擬取消H-1B失業寬限期 矽谷移民家庭頓失安全感

示意圖。（路透）

美國國土安全部（DHS）近日提出一項可能影響H-1B等非移民 工作簽證持有人的政策調整，擬取消現行失業後的「 60天寬限期」。該提案目前仍處於聯邦政府 審查階段，完整規則尚未公開，具體適用範圍、例外情況及生效時間均有待進一步確認。

根據目前公佈的資訊，DHS於8月6日將名為「取消酌情60天寬限期」（Eliminating the Discretionary 60-day Grace Period）的提案提交至白宮資訊與監管事務辦公室（OIRA）審查。由於正式規則尚未發佈，目前尚無法確定最終政策是否會完全按照提案實施。

按照現行規定，包括H-1B簽證持有人在內的部分非移民工作簽證持有人，在工作終止後通常可獲得最長60天的酌情寬限期，用於尋找新的雇主、辦理身份轉換，或者安排離境。寬限期不能超過原有獲准停留期限，也並不意味著持有人可以無限期留在美國。

如果這項寬限期最終被取消，H-1B員工遭遇裁員後，尋找新工作的時間可能明顯縮短。對於矽谷 大量依賴高技能移民勞動力的科技企業和移民家庭而言，這一變化可能產生連鎖影響。

根據矽谷聯合創投(Joint Venture Silicon Valley)發佈的2026矽谷指數，矽谷約40%的居民出生于美國以外。灣區科技產業長期吸引來自世界各地的工程師、研究人員及其他專業人才，其中不少人通過H-1B等工作簽證在當地長期生活。

與普通失業相比，持H-1B身份的員工如果失去工作，除了面臨收入中斷，還需要在移民身份期限內儘快找到新的擔保雇主或採取其他合法的身份安排。對於已經在灣區生活多年的家庭而言，工作變動可能進一步牽涉住房、子女教育以及配偶和子女的身份問題。

一名目前在灣區科技公司工作的華裔女工程師接受採訪時表示，自己已經在美國工作多年，但由於自己和伴侶都還沒有拿到永久居民身份，對未來仍然缺乏安全感。她表示，自己所在的科技公司「 非常愛裁員」，因此即使工作和生活看起來穩定，她也始終擔心某一天突然收到裁員通知。

「 我不是不想要孩子，而是會擔心，如果懷孕、生孩子以後突然被裁員怎麼辦？」她說。對普通員工而言，裁員首先意味著收入減少，但對於仍處於工作簽證階段的人來說，裁員還可能迅速變成身份問題。「 如果沒有綠卡，工作就是身份的一部分。你很難把工作、家庭和身份完全分開。」

不過，由於DHS目前只是提交了提案，最終政策內容仍存在較大不確定性。正式規則公佈後，公眾尤其需要關注幾個關鍵問題，包括是否仍會保留其他形式的過渡期、H-4等家屬身份將受到怎樣的影響、已經發生或已經宣佈的裁員是否適用新規，以及政策從公佈到正式實施之間會留下多長時間。

目前，該提案尚未成為正式生效的聯邦法規。H-1B持有人及其雇主仍應以現行移民法規和美國移民局（USCIS）發佈的正式資訊為准，並在新規正式公佈後關注具體實施細節。