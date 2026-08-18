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中東局勢緩和希望渺茫 美股收黑

AI新富豪瘋搶房 舊金山中位房價高達170萬

記者王子涵／舊金山即時報導
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舊金山房市已變得「非常亢奮、競爭異常激烈」。（記者王子涵╱攝影）
舊金山房市已變得「非常亢奮、競爭異常激烈」。（記者王子涵╱攝影）

舊金山一棟開價650萬元的住宅，最近在多方搶價下，最終以超過800萬元成交。當地房地產經紀迪多門尼柯(John DiDomenico)說，熱門住宅高出開價100萬元以上成交，近幾個月已不少見。「以前真的沒有見過這種情況。」

人工智能（AI）熱潮正在重新點燃舊金山房市。隨著AI公司員工持有的股票和期權快速升值，一批「新晉百萬富翁」開始進場買房，與Google、Apple、Meta等傳統科技巨頭的員工和投資人競爭有限房源。DiDomenico形容，目前市場已變得「非常亢奮、競爭異常激烈」。

根據Redfin數據，舊金山房屋成交中位價已達170萬元，房價增速創近十年來最快。灣區4月至6月約三分之一的住宅交易為全現金成交，比例較數年前明顯上升。

Redfin首席經濟學家費爾沃特(Daryl Fairweather)表示，舊金山房市過去一直跟科技業景氣高度掛鉤，但這次AI熱潮有所不同。她指出，AI財富集中在更少數的人手中，主要是大型AI公司員工和早期投資者，「某種程度上，這一輪甚至更極端，因為只是相對少數的一群人，就足以攪動整個房地產市場。」

這股壓力也正落到一般居民身上。34歲的貝爾蒙特(Paul Belmonte)去年賣掉西雅圖的房子，因工作轉往舊金山生技業，原本計畫先租房，再慢慢考慮買房。他目前住在一間月租3250元的租金管制公寓，沒有洗碗機，也沒有冷氣，原以為只是暫時過渡。

兩個月前開始看房後，他才發現市場遠比想像瘋狂。「你看到的掛牌價，根本不是最後的成交價。」他舉例，日落區外圍有房子掛牌99萬元，最後卻以250萬元成交，「簡直瘋了」。

租屋市場也同步升溫。租屋平台Zumper今年7月報告顯示，舊金山一房租金較去年上漲近23%，兩房租金上漲近26%。

市場人士認為，真正的衝擊可能還沒有完全到來。OpenAI與Anthropic若未來上市，可能再製造大批持有高價股票的新富豪。迪多門尼柯說，市場目前已有一種預期：等這些公司上市後，會出現更多手握大量現金的買家。

這種預期甚至已改變買賣雙方行為。一些買家擔心未來房價更高，因此提前入市；部分賣家則選擇暫緩掛牌，希望日後賣到更高價格。CNN今年春天看到至少兩個舊金山房屋listing，賣家甚至表示願意考慮接受OpenAI或Anthropic股票作為付款方式。

舊金山房市已變得「非常亢奮、競爭異常激烈」。（記者王子涵╱攝影）
舊金山房市已變得「非常亢奮、競爭異常激烈」。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 主因是AI公司員工與早期投資人持有的股票和期權快速增值，形成一批新富豪進場買房，與傳統科技業買家競爭有限房源，帶動價格與搶標情況同步升溫。

  • 根據Redfin，舊金山房屋成交中位價已達170萬元，增速創近10年最快；灣區4月至6月約1/3住宅為全現金成交，市場也頻現高出開價100萬元以上的交易。

  • 一般居民面臨更高買房門檻與租金壓力，舊金山一房、兩房租金都大幅上漲；市場人士更預期OpenAI與Anthropic若上市，還會帶來更多新富豪，進一步推高房價。

舊金山 房價 AI

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