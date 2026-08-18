車禍痛失至親 華裔呼籲支持行人安全保護法案 挽救更多寶貴生命

擁有健康身體、美滿家庭的黃雪玲，卻因遭一台大型皮卡，從後方追撞而魂斷離住家不遠的行人道上。(主辦單位提供)

兩個因車禍而痛失至親的華裔 代表最近召開線上記者會，希望大家凝聚力量通過法案，讓這些本可避免的道路悲劇不再發生

2024 年 11 月 18 日，黃雪玲（Shuet L. Wong）在德州休士頓 自家公寓附近的人行穿越道上步行時，遭一輛大型高底盤皮卡（Pickup Truck）撞擊，不幸身亡。

這輛皮卡的車頭引擎蓋高度超過 40 吋（約 102 公分）。身高 5 呎 3 吋（約 160 公分）、體重僅 100 磅（約 45 公斤）的黃雪玲女士，在撞擊後被拋飛約 62 呎（約 19 公尺）。

肇事駕駛事後表示：「我完全沒有看到她。」

法醫檢驗報告指出，黃女士生前「身體狀況非常健康」，並認為這起事故的撞擊力道足以致命，即使是更年輕、體格更強壯的人，也難以倖免。

車禍發生的當下，黃雪玲時年 73 歲，是一位慈愛的母親和祖母。

她的女兒Mabel 王，在記者會上表示：這不只是一次意外，而是一場每天都在發生的悲劇。「起初，我一直認為母親只是運氣不好。然而，隨著我愈深入研究相關資料，我才驚覺，真正的問題並不是母親不幸，而是美國每天約有 20 個家庭，正經歷和我們一樣的悲痛與創傷。」

2014 年5月31日在南加卅的南帕蕯迪那縣（South Pasadena ) 小兒科醫師熊尚俐一家人正在準備穿越安全道，年僅七歲的大兒子譚亦翔（ Aiden Tam ) 快樂的走在最前端，沒想到遭一輛大型皮卡（ pick up ) 撞到而捲入輪下，肇事的司機一開始還不知道自己撞到了小孩，在家人及路人的呼叫下，才將車輪倒後，然而一切都晚了。

雖然時隔12年，熊尚俐在說起這段往事時，仍然不禁紅了眼眶，「Aiden 是個活潑好動又非常可愛的孩子，無奈他年輕的生命卻在一場意外中，永遠定格在七歲的年紀。」

這兩件車禍事故肇事司機，有著一樣說詞，「我完全沒看到有人」，然而只要他們沒有喝酒沒有違規駕駛，即使撞死人也是沒有責任的，這一點讓因車禍事故，而失去至親的家庭，情何以堪。

紐約時報（The New York Times）近期刊登的一篇專題報導 〈大型皮卡與 SUV 致命事故激增〉（The Deadly Riseof Giant Trucks and SUVs）指出，如果美國車輛仍維持 2010 年以前較小的車身尺寸，每年約可挽救 200 至 400 條寶貴生命。

「行人安全保護法案」（The Pedestrian Protection Act）的推動，正是希望透過改善車輛設計、提升駕駛視野及制定更完善的安全標準，為行人增加一道重要的生命保障。

這項法案不僅能保護每天步行上學、上班及生活的民眾，也能幫助駕駛降低因視線死角造成事故的風險，打造對所有道路使用者都更加安全的交通環境。因為，每一位行人的生命，都值得被看見；每一場本可避免的悲劇，都不應再次發生。

法案的內容是要求美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）採取以下措施：

一、制定新的車輛安全標準

建立保護行人、自行車騎士及其他弱勢道路使用者（Vulnerable Road Users）的車輛安全標準，包括針對下列高風險設計制定規範：

車身高度

引擎蓋（Hood）設計

保險桿（Bumper）設計

其他可能增加行人傷亡風險的車體設計

二、建立最低駕駛視野標準

制定汽車最低前方可視範圍標準，以減少因車輛盲區造成的行人事故，提升道路安全。

三、提供消費者更多安全資訊

要求 NHTSA 更新新車評估計畫（New Car Assessment Program，NCAP），新增「駕駛視野評等（Driver

Visibility Rating）」，讓消費者在購車時能了解各車款的視野安全表現。

目前這項法案已獲得多個交通安全組織支持，包括：美國汽車安全中心（Center for Auto Safety）、公路與汽車安全倡議組織（Advocates for Highway and Auto Safety）、Kids and Car Safety（兒童與汽車安全組織）、

美國眾議院能源與商業委員會（House Committee on Energy and Commerce）。

加州籍眾議員包括：Doris Matsui（第 7 選區）、Kevin Mullin（第 15 選區）、Raul Ruiz（第 25 選區）

Nanette Diaz Barragán（第 44 選區）、Scott Peters（第 50 選區）、Jay Obernolte（第 23 選區）

如果您居住在上述任何一位聯邦眾議員的選區內，歡迎致電其辦公室，表達您對 「行人安全保護法案」（H.R.9297） 的支持，並呼籲他們共同連署（Co-sponsor）這項法案，推動法案儘速通過。

此外，您也可以聯繫您所屬選區的加州州眾議員（State Assemblymember）及加州州參議員（State Senator），呼籲他們公開表達對 H.R. 9297 的支持，共同推動加州政府從州層級支持這項聯邦法案，提升道路交通安全。

如果您或您的家人曾因大型高車身皮卡（Pickup Truck）或大型休旅車（SUV）造成的交通事故而受到影響，也歡迎與相關組織聯繫，尋求支持、分享經驗，或了解如何參與倡議行動，共同推動更安全的道路環境。

相關訊息可電以下支援團體：Families for Safe Streets（安全街道家庭聯盟），844-377-7337。Streets Are For Everyone（SAFE，道路屬於每一個人），844-204-7233。

七歲的譚奕翔在原以爲非常安全的行人穿越道上，遭皮卡撞擊，捲在車輪下的年輕生命嘎然而止。(主辦單位提供)