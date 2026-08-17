法拉利首款純電車拍出天價 4000萬元創史上新車拍賣紀錄

法拉利首款純電動車Luce在蒙特瑞拍賣會上以創紀錄的4000萬美元成交。(路透)

法拉利首款純電動車不顧外界批評，以4000萬美元的價格售出，成為拍賣史上成交價最高的新車。

聖荷西信使報引述彭博新聞(Bloomberg)報導，法拉利在聲明中表示，在加州 蒙特瑞汽車周期間，蘇富比慈善拍賣會上售出的這款名為Luce的「定製版」汽車打破了去年創下的紀錄。去年，法拉利訂製版Daytona SP3以2600萬美元的價格成交。

法拉利在今年5月發布了Luce，售價55萬歐元（約63萬6356美元），但此舉引發了廣泛批評，並導致該公司股價下跌。這款車標誌著法拉利與傳統燃油跑車的決裂。

「定製版」汽車是指根據買家的具體要求量身打造的獨一無二的車型。

在蒙特瑞拍賣的這輛名為「零號底盤」（Chassis Zero）的汽車是法拉利Luce計畫的首款量產底盤。這款車擁有超過1000匹馬力的強勁動力，並配備四個車門。它採用炫彩塗裝，會根據角度和光線的變化在綠色和紫色之間變換。

該車型由LoveFrom工作室設計，該工作室由蘋果前首席設計師艾維（Jony Ive）創立，艾維是iPhone和iMac背後的關鍵人物。

汽車網站Motor1.com證實買家為韋特海姆（Herbie Wertheim），這位佛羅裡達州的億萬富翁發明家、投資人和慈善家以早期投資蘋果等公司而聞名。

此次出售所得的4000萬美元將全部用於法拉利基金會的教育計畫。

法拉利執行長貝維尼亞（Benedetto Vigna）在5月表示，這款車型已收到來自新舊客戶的訂單。

他當時說：「法拉利Luce與你在其他廠商那裡看到的電動車完全不同。你必須親眼所見、親身駕駛才能明白，它絕非抄襲——無論是內飾、外觀還是性能。」

法拉利上月底上調了全年業績預期，原因是市場對F80等限量版車型以及更高端的Purosangue四座跑車的需求推動了第二季度業績的增長。