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香港出生聖塔芭芭拉博士生 獨攀山區 墜崖身亡

記者王子涵╱舊金山即時報導
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穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷...
穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。（印宇郡搜救隊提供）

聖塔芭芭拉加大（UCSB）化學工程博士生穆巴伊（Vikram Mubayi）日前在東內華達山脈（Eastern Sierra）獨自徒步時失聯，搜救人員3日尋獲其遺體。印宇郡搜救隊（Inyo County Search & Rescue）最新表示，他疑似自山崖墜落，傷勢嚴重，發現時已無任何急救機會。

穆巴伊計畫自冰川小屋（Glacier Lodge）出發並返回，完成一條長距離環形路線，途中包括多段無既有步道、落差顯著的高山地形。搜救隊表示，他8月1日晚間最後一次已知位置，是透過Garmin inReach Messenger衛星通訊裝置，從阿加西茲山口（Agassiz Col）下方傳出。

穆巴伊2日被通報失蹤後，搜救隊原訂隔日清晨展開搜索；加州公路巡警直升機也自蘋果谷（Apple Valley）前往協助空中偵察及運輸。經Garmin公司配合，因約郡執法單位提供較新的裝置定位資料，搜救人員將範圍縮小至麥克湖（Sam Mack Lake）與麥克草甸（Sam Mack Meadow）之間。

直升機首輪搜索即在草甸上方發現穆巴伊遺體，隨後將兩名搜救隊員送至現場評估。搜救隊稱，死者傷勢與墜崖一致；遺體其後由直升機運至畢夏普機場（Bishop Airport）。因約郡驗屍官辦公室尚未公布進一步死因資訊。

穆巴伊在UCSB歐馬利實驗室（O’Malley Lab）從事研究，聚焦可分解木質素等難處理材料的細菌，希望開發取代石油產品的永續方案。他出生並成長於香港，曾就讀伊利諾大學香檳分校，熱愛健行、單車與戶外活動。

搜救隊提醒，偏遠且技術性高的山區長途行程風險甚高，登山者應保守規劃路線、攜帶保暖衣物與緊急過夜裝備；若天色變暗或天候惡化，應考慮原地避險。

穆巴伊在UCSB歐馬利實驗室（O’Malley Lab）從事研究，聚焦可分解木質...
穆巴伊在UCSB歐馬利實驗室（O’Malley Lab）從事研究，聚焦可分解木質素等難處理材料的細菌，希望開發取代石油產品的永續方案。他出生並成長於香港。（取自聖塔芭芭拉加大網站）

精華 FAQ

  • 他原本獨自徒步東內華達山脈長距離環形路線，8月1日晚間最後一次回報位置後失聯。搜救隊於2日接報，3日靠衛星定位與直升機，在Sam Mack Meadow上方找到遺體。

  • 搜救隊先依Garmin inReach Messenger的最後訊號追查，再經Garmin公司配合、結合較新的定位資料，把範圍縮小到Sam Mack Lake與Sam Mack Meadow之間，直升機首輪搜索即發現遺體。

  • 穆巴伊是UCSB化學工程博士生，在O’Malley Lab研究可分解木質素等難處理材料的細菌，盼開發替代石油產品的永續方案；他出生並成長於香港，也曾就讀伊利諾大學香檳分校。

香港 冰川 博士生

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