山景城危險道路將大改造　政府推3方案徵居民意見

山景城市府公佈「零死亡願景行動計畫」。（山景城政府官網）

山景城市府正就Rengstorff大道一段危險的道路改造計畫向居民徵集意見。市府目前提出三套改造方案，從增加行人過街設施，到重新規畫自行車道、縮減部分路邊停車位，三個方案對道路安全的改善程度各有不同。

此次討論的Rengstorff大道全長約1.7哩，南起101號高速公路以南的Leghorn街，北至El Camino Real。這一路段在2024年山景城市府公佈的「零死亡願景行動計畫」（Vision Zero Action Plan）中，被列為全市最高優先級的道路改善走廊之一。

根據山景城之聲(Mountain View Voice)的報導，Rengstorff大道多個路口車禍率偏高，過去也曾發生造成死亡及重傷的交通事故，因此道路安全問題一直受到居民關注。市府8月11日公佈最新問卷，希望居民就三套設計方案提供意見。

方案A是增加行人過街設施，對道路現有車道及自行車道配置變化最小，也不會取消現有路邊停車位。主要著重於提高行人安全，包括在大部分現有行人穿越道增加能見度改善措施及路緣延伸設計。

方案B是增加自行車保護、取消部分停車位元。方案B包含方案A的所有行人安全措施，但會進一步調整道路空間。其中一項主要改變是取消部分路邊停車位，主要集中在Central Expressway以北路段。道路仍維持雙向各兩條車道，但車道位置會重新調整，並統一為每條11呎寬。該還將加寬自行車道，最窄處由目前4呎6吋增加至至少5呎，並在部分路段設置綠化帶，形成實體屏障，讓自行車騎士與汽車之間保持更安全的距離。

方案C是設置行人安全島。在道路中央設置交通安全島，讓行人可以分段穿越馬路。這一方案也會取消部分路邊停車位，但數量少於方案B。

市府將於24日在山景城社區中心舉行社區會議，介紹改造方案。居民也可以參加18日在山景城市政廳舉行的自行車及行人諮詢委員會會議。市府表示，目前仍處於概念討論階段，居民意見將成為後續道路設計的重要參考。對於經常步行、騎自行車或開車經過Rengstorff大道的居民而言，最終方案也將直接影響未來道路的安全性、停車空間及交通動線。