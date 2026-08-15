我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃白飯方式讓亞裔看不下去 嚇到外國人的各種美國文化

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

Don Horsley聖馬刁縣立公園 10/17開放

編譯組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖馬刁縣海岸線上一段風景如畫、擁有長達一哩沙灘和豐富多彩歷史的Tunitas C...
聖馬刁縣海岸線上一段風景如畫、擁有長達一哩沙灘和豐富多彩歷史的Tunitas Creek Beach，將於周一作為灣區最新公園Don Horsley County Park正式開放。（取自Google Maps）

信使報（Mercury News）報導，聖馬刁縣海岸線上有一段風景如畫的地帶，擁有長達一哩的沙灘和豐富多彩的歷史，將於周一（17日）作為灣區最新公園正式開放。

位於Tunitas Creek海灘的Don Horsley縣立公園將讓遊客得以享受這片難得一見、新近為公眾收購的海濱地帶，園內已配備短途步道、野餐區、觀景台、衛生間，當然還有通往海灘的通道。

這片偏遠的58英畝地塊位於1號公路上、半月灣以南約八哩處，近十年前，巴洛阿圖的非營利組織「Peninsula Open Space Trust」（POST）從著名音樂家克里斯伊薩克（Chris Isaak）手中購得該地，確保了其得到保護，隨後由聖馬刁縣接管。這片沿海地帶以高聳的砂岩懸崖和廣袤的、被風吹拂的峭壁為特色。

「這片土地本可能有各種不同的命運，」半島開放空間信託（POST）高級土地經理Taylor Jang表示，他為保護這片未開發區域並向遊客開放已努力了九年。「它並非註定要成為公園。（但）現在，我們擁有了這座供人們享受的新公共公園。」

該公園將由聖馬刁縣公園管理局負責運營，每天上午8點向公眾開放，閉園時間根據季節不同而有所變化，不收取入場費。縣公園巡護員將在此區域巡邏，但不會安排救生員值班。

雖然這片被稱為Tunitas Creek Beach的區域長期以來一直是海洋愛好者的嚮往之地，但鮮有人知曉其存在，更少有人知道如何前往。

大約十年前，Tunitas Creek Beach在社交媒體上引發了巨大關注，並開始吸引人群前來參加通宵狂歡派對。垃圾、煙火和人類排泄物由此成為問題。當地居民曾試圖控制這種混亂局面，但力不從心。

已故的聖馬刁縣警長兼議員霍斯利（Don Horsley）因直面這一亂局而備受讚譽，該公園正是以他的名字命名的。他召集了縣領導層和POST組織，共同努力保護該地區。

2017年，POST以500萬美元從伊薩克控制的一家信託機構購得Tunitas Creek Beach地產。據傳，這位以標誌性搖滾鄉村風格著稱的加州本土音樂人，幾乎從未在該地逗留過。

POST主席克拉克（Gordon Clark）說︰「如果這處地產被掛牌出售，其命運可能會截然不同。」

交易完成後，超過1500萬美元被投入該地用於修復和公園開發，2020年，該縣以320萬美元的價格購得該地產的所有權。

「我腦海中浮現的詞是『令人嘆為觀止』，」聖馬刁縣公園局代理主任Emma Gonzalez說，「它之所以如此特別，正是因為從過去的模樣蛻變為如今的面貌。」

精華 FAQ

  • 根據報導，位於Tunitas Creek海灘的Don Horsley縣立公園將於周一、也就是10/17正式開放，並由聖馬刁縣公園管理局負責營運。

  • 公園內已設置短途步道、野餐區、觀景台、衛生間，以及通往海灘的通道；遊客可免費入園，且每天上午8點開放，但沒有救生員常駐。

  • 這片地先由POST向Chris Isaak相關信託購得，後由聖馬刁縣接手，並投入超過1500萬美元修復；Don Horsley當年推動整治亂象，因此公園以他命名。

灣區 半月灣

上一則

世界最醜狗狗 北加州6歲巴哥犬贏得桂冠

延伸閱讀

布塔諾州立公園 為何被稱全美最不為人知秘境之一?

布塔諾州立公園 為何被稱全美最不為人知秘境之一?
全球10大最佳海灘 美國屬地佔了3席

全球10大最佳海灘 美國屬地佔了3席
IBM奧美登研究中心重劃 擬35英畝改工業園區 652英畝列開放空間

IBM奧美登研究中心重劃 擬35英畝改工業園區 652英畝列開放空間
北加沿海蒙多西諾縣 列「西部最佳退休地點」第7名

北加沿海蒙多西諾縣 列「西部最佳退休地點」第7名
惡地國家公園

惡地國家公園

熱門新聞

矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11
Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

2026-08-12 20:33
中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

2026-08-13 21:24
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

2026-08-10 20:23
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
專家指出，電費具有高度波動性，民眾未必是因為浪費用電才收到高額帳單，但天氣變化與高費率讓家庭預算更難掌握。（記者王子涵╱攝影）

夏季高溫推升PG&E電費 學會這幾招省下數百元

2026-08-10 17:17

超人氣

更多 >
下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺

下半年低調累積更容易聚財 4星座收入表現看旺
改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消

改紅歌歌詞惹議 中國相聲演員郭德綱演出取消
美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題
新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬

新州男騙走6.5億2000人受害 FBI列頭號詐欺通緝犯 懸賞15萬
7月失聯遭北約戰機攔截 香港國泰航班1主因誤事 調查出爐

7月失聯遭北約戰機攔截 香港國泰航班1主因誤事 調查出爐