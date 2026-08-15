Don Horsley聖馬刁縣立公園 10/17開放

聖馬刁縣海岸線上一段風景如畫、擁有長達一哩沙灘和豐富多彩歷史的Tunitas Creek Beach，將於周一作為灣區最新公園Don Horsley County Park正式開放。（取自Google Maps）

信使報（Mercury News）報導，聖馬刁縣海岸線上有一段風景如畫的地帶，擁有長達一哩的沙灘和豐富多彩的歷史，將於周一（17日）作為灣區 最新公園正式開放。

位於Tunitas Creek海灘的Don Horsley縣立公園將讓遊客得以享受這片難得一見、新近為公眾收購的海濱地帶，園內已配備短途步道、野餐區、觀景台、衛生間，當然還有通往海灘的通道。

這片偏遠的58英畝地塊位於1號公路上、半月灣 以南約八哩處，近十年前，巴洛阿圖的非營利組織「Peninsula Open Space Trust」（POST）從著名音樂家克里斯伊薩克（Chris Isaak）手中購得該地，確保了其得到保護，隨後由聖馬刁縣接管。這片沿海地帶以高聳的砂岩懸崖和廣袤的、被風吹拂的峭壁為特色。

「這片土地本可能有各種不同的命運，」半島開放空間信託（POST）高級土地經理Taylor Jang表示，他為保護這片未開發區域並向遊客開放已努力了九年。「它並非註定要成為公園。（但）現在，我們擁有了這座供人們享受的新公共公園。」

該公園將由聖馬刁縣公園管理局負責運營，每天上午8點向公眾開放，閉園時間根據季節不同而有所變化，不收取入場費。縣公園巡護員將在此區域巡邏，但不會安排救生員值班。

雖然這片被稱為Tunitas Creek Beach的區域長期以來一直是海洋愛好者的嚮往之地，但鮮有人知曉其存在，更少有人知道如何前往。

大約十年前，Tunitas Creek Beach在社交媒體上引發了巨大關注，並開始吸引人群前來參加通宵狂歡派對。垃圾、煙火和人類排泄物由此成為問題。當地居民曾試圖控制這種混亂局面，但力不從心。

已故的聖馬刁縣警長兼議員霍斯利（Don Horsley）因直面這一亂局而備受讚譽，該公園正是以他的名字命名的。他召集了縣領導層和POST組織，共同努力保護該地區。

2017年，POST以500萬美元從伊薩克控制的一家信託機構購得Tunitas Creek Beach地產。據傳，這位以標誌性搖滾鄉村風格著稱的加州本土音樂人，幾乎從未在該地逗留過。

POST主席克拉克（Gordon Clark）說︰「如果這處地產被掛牌出售，其命運可能會截然不同。」

交易完成後，超過1500萬美元被投入該地用於修復和公園開發，2020年，該縣以320萬美元的價格購得該地產的所有權。

「我腦海中浮現的詞是『令人嘆為觀止』，」聖馬刁縣公園局代理主任Emma Gonzalez說，「它之所以如此特別，正是因為從過去的模樣蛻變為如今的面貌。」