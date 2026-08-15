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世界最醜狗狗 北加州6歲巴哥犬贏得桂冠

編譯廖宜怡／即時報導
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從韓國肉類加工廠被救出的巴哥犬盧金妮是今年「世界最醜狗狗」大賽冠軍。（美聯社）
從韓國肉類加工廠被救出的巴哥犬盧金妮是今年「世界最醜狗狗」大賽冠軍。（美聯社）

在今年舉行的蘇諾瑪縣博覽會（Sonoma County Fair）上，一隻巴哥犬（pug）在一年一度的「世界最醜狗狗」競賽中贏得桂冠。

聖荷西信使報報導，來自北加州瑜珈市（Ukiah）的6歲巴哥犬盧金妮（Jinny Lu），14日在聖塔羅莎舉行的蘇諾瑪縣博覽會中擊敗了來自世界各地的其他八隻狗狗，榮獲2026年「世界最醜狗狗」冠軍，主人格雷迪（Michelle Grady）因此獲得了5000美元獎金。盧金妮和格雷迪稍後會前往紐約，將於17日在NBC電視台晨間節目「今日秀」（Today）上亮相。

「世界最醜狗狗」大賽已舉辦近半個世紀，目的在彰顯那些容易被忽視的狗狗，同時宣導動物救援和領養。

儘管名為「世界最醜狗狗大賽」，這項賽事與其說是尋找意義上的「醜狗」，不如說是為了讚美那些擁有獨特外表和個性的狗狗。今年參賽的狗狗有許多是從世界各地遠道而來。

比賽主辦單位表示，獲得冠軍的盧金妮是從韓國肉類加工廠被救出來的，四年前被格雷迪的巴哥犬救援團體收養。格雷迪還經營一家名為「巴哥犬飯店」（The Pug Hotel）的庇護所，專門收養年老、受創、被遺棄、被虐待或處境危險的巴哥犬，為牠們提供醫療護理和寄養家庭，直到牠們找到永久的家。

盧金妮曾被其救援者形容為「害羞女孩」，如今牠已變得活潑。格雷迪說，盧金妮在玩耍時會翻觔斗、旋轉和尖叫，然後才安靜下來享受擁抱。

盧金妮還會和其他獲救的巴哥犬到小學去推廣寵物領養，牠也曾去探望過安寧病房的病人和記憶護理機構的老人。

今年其實是盧金妮第四次參賽，格雷迪說：「她非常喜歡比賽，也喜歡認識新朋友。」

蘇諾瑪-馬連農業協會執行長克蘭德南（Mandy Clendenen）說：「這項活動的初衷是為了關注那些可能遭到忽視的狗狗，我們為它如今獲得的成就感到無比自豪。」

精華 FAQ

  • 冠軍是來自北加州瑜珈市的6歲巴哥犬盧金妮。牠在蘇諾瑪縣博覽會中擊敗其他8隻狗，拿下2026年「世界最醜狗狗」冠軍。

  • 盧金妮的主人格雷迪獲得5000美元獎金，而盧金妮與格雷迪之後還會前往紐約，於17日登上NBC晨間節目《今日秀》亮相。

  • 比賽舉辦近半個世紀，重點是關注容易被忽視的狗狗並宣導救援領養。盧金妮曾從韓國肉類加工廠被救出，後來由格雷迪收養並照顧。

加州 聖荷西

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