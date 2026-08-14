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偷竊可有條件撤案？加州「零售竊盜被告分流計畫」法案 闖關失敗

加州「零售竊盜被告分流計畫」法案 AB2108闖關失敗

記者王湘涵／灣區即時報導
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圖為奇諾岡一家華資超市，示意圖，與新聞時地物無關。（記者啟鉻／攝影）
圖為奇諾岡一家華資超市，示意圖，與新聞時地物無關。（記者啟鉻／攝影）

引發執法界及反犯罪團體強烈反彈的加州零售竊盜法案AB2108，闖關失敗。加州參議院撥款委員會13日公布暫緩法案審議結果，AB2108被列為「留置委員會」（Hold in committee），未能繼續送交參議院全院審議。

AB2108由民主黨眾議員夏普-柯林斯（Anamarie Avila Farías Sharp-Collins）提出，涉及零售竊盜等犯罪的分流制度，允許符合條件的被告進入分流計畫，完成相關要求後可撤銷案件。反對者則認為，相關規定可能削弱2024年獲近七成加州選民支持通過的36號提案，降低對重複竊盜犯罪的嚇阻效果。

曾參與反對AB2108行動的加州反毒聯盟（CCAD）副主席、36號提案前外展主任李少敏（Frank Lee）在結果出爐後表示，這是「加州人的好消息！」他認為，AB2108若獲通過，恐讓重複竊盜者更容易透過分流計畫避免留下定罪紀錄，阻止法案繼續推進，對維護36號提案相當重要。

反對團體7月28日曾舉行全州記者會，並於7月29、30日發起電話行動，號召民眾致電參議院撥款委員會成員及州參議院領袖表達反對。CCAD表示，相關行動促使民眾撥出數百通電話至議員辦公室，並認為遊說行動發揮作用。

AB2108遭擋下後，李少敏表示，下一步將持續要求州政府為36號提案提供足夠經費，尤其是毒品戒治相關資源。他認為，36號提案提高竊盜犯罪刑責已產生嚇阻效果，但若缺乏足夠資金，其中的戒毒治療措施仍難以完整落實。

精華 FAQ

  • 加州參議院撥款委員會13日公布結果，將AB2108列為「留置委員會」，代表法案被暫緩審議，未能繼續送交參議院全院進一步表決。

  • AB2108由民主黨州眾議員夏普－柯林斯提出，核心是針對零售竊盜等犯罪建立分流制度，讓符合條件的被告先進入計畫，完成要求後可撤銷案件。

  • 反對者認為AB2108可能讓重複竊盜者更容易避開定罪紀錄，削弱2024年獲近7成選民支持的36號提案嚇阻效果，因此將其擋下視為維護法案的重要成果。

加州 民主黨 眾議員

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