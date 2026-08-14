UC Santa Cruz女學生汽車墜崖身亡

UC Santa Cruz女學生凌晨墜海亡，汽車衝下聖塔克魯茲懸崖。（記者李怡/攝影）

加州聖塔克魯茲 （Santa Cruz）西崖大道13日凌晨發生致命車禍，一輛載有一男一女的汽車在知名衝浪景點Steamer Lane附近衝出懸崖墜入海中。車內女子獲救送醫後不治。加州大學 聖塔克魯茲分校（UC Santa Cruz）14日證實，死者為該校學生，目前身分尚未公布，事故原因仍由警方調查。

事故發生在13日凌晨約12時50分。根據聖塔克魯茲消防局表示，車輛衝下西崖大道旁懸崖後落入海中，當時車內共有兩人，包括一名男性駕駛及一名女性乘客。

消防局指出，第一名受困者自行從車內脫困，僅受輕傷，第二名受困者則由救援人員從車內救出。醫護人員隨即展開急救，並由AMR救護車送往附近醫療機構，途中持續進行搶救，但傷者最終仍在醫院宣告不治。

UC Santa Cruz隨後證實，死亡女子為該校學生。校方發言人Scott Hernandez-Jason向當地媒體表示，校方對學生家屬及朋友致上最深切慰問，並正向受到這起悲劇影響的學生及相關人士提供支持資源。

截至14日上午，校方及執法部門尚未公布死者姓名。聖塔克魯茲警方表示，案件仍在積極調查中，調查人員正釐清車輛為何駛離道路、墜下懸崖，以及事發前的相關情況。

事故地點Steamer Lane位於聖塔克魯茲西側海岸，是當地著名衝浪地點，也是居民及遊客經常散步、觀浪的熱門景點。西崖大道沿著太平洋海岸延伸，多處路段緊鄰懸崖。此次事故發生於深夜，車輛直接墜入海中，也使救援工作更為困難。

警方目前尚未說明是否涉及車速、酒精或其他因素，確切肇事原因有待進一步調查。