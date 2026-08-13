中秋還沒到Costco先有過節味 月餅鳳梨酥搶先上架

中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 中秋未到，舊金山Costco已陸續上架月餅、鳳梨酥與亞裔食品，從節慶禮盒到水餃麵條都成為熱賣商品，反映灣區多元族群的消費需求。

距離中秋 節還有一個多月，舊金山Costco 已經悄悄有了「過節味」。近日走進賣場，除了美式麵包、零食和冷凍食品，一排排印著中文的月餅、鳳梨酥 、水餃、麵條格外醒目。對不少亞裔消費者來說，過去要到華人超市尋找的熟悉味道，如今推著購物車逛Costco也能順手帶回家。

最有節日氣氛的當屬月餅。賣場貨架上已出現廣州酒家經典廣式月餅禮盒，橙金色包裝相當搶眼。一盒六個、22.6盎司，現場標價23.79元。Costco官網近期也已上架傳統雙黃蓮蓉月餅，中秋商品已提前進入銷售季。

今年中秋節是9月25日，月餅已提前一個多月占據Costco貨架。對華人家庭而言，中秋買月餅不只是自己吃，更少不了走親訪友送上一盒。Costco的大包裝和禮盒形式，也正好符合家庭分享和送禮需求。

中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

月餅旁邊整排台灣鳳梨酥，紫紅色禮盒十分醒目。月餅配茶、鳳梨酥當點心，這些華人熟悉的食品如今與美式零食一起出現在大型連鎖賣場，也讓不少移民家庭在日常採買時多了一份熟悉感。

不只是節慶糕點，Costco的亞裔食品也愈來愈貼近日常餐桌。在冷凍櫃裡，灣仔碼頭豬肉白菜水餃整整擺滿一櫃，每盒36個。記者在賣場看到標價12.99元；Costco線上同款產品則標示內餡包括豬肉、白菜、蔥及木耳。對忙碌的上班族和家庭來說，回家煮一鍋水，十多分鐘就能端上桌，也讓水餃這類亞洲家庭常見的主食更容易進入一般美國家庭的冰箱。

另一邊貨架還能找到台灣製造的「細關東麵」，一箱九包，現場售價14.99元。從月餅、鳳梨酥，到水餃、台灣麵條，亞裔食品已不再只是Costco貨架角落偶爾出現的異國食品，而是逐漸融入日常商品陳列。

中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

中秋還沒到 Costco先有過節味，月餅鳳梨酥搶先上架。（記者李怡╱攝影）

這種變化對灣區尤其明顯。亞裔人口眾多，華人、菲律賓裔、韓裔、日裔及南亞裔家庭都是大型量販店的重要消費族群。

距中秋節還有一個多月，商家的中秋檔期已經先熱了起來，而對不少灣區華人而言，看到熟悉的中文包裝，也像是在日常採買中提前收到了一點家鄉的節日訊號。