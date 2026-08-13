聖荷西獨立警察監查官離職 引發監督權爭議

聖荷西市長馬漢表示，將在全國範圍內尋找下一任獨立警察監察官。（記者龔玥╱攝影）

聖荷西 獨立警察監察官（Independent Police Auditor）奧布里（Eddie Aubrey）宣佈將於本月底退休 ，正式離任日期為9月1日。這項消息距離外界得知他被市府安排行政休假僅一周，突如其來的人事變動引發南灣司法改革及警察監督倡議人士關注。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，市府將在全國範圍內尋找下一任獨立警察監察官。在新任人選確定之前，現任副獨立警察監察官懷特(Dwight White)將暫時負責該辦公室的運作。

馬漢在聲明中表示，信任與透明度有助於維護公共安全，而獨立警察監察官正是維持兩者的重要角色。他也感謝奧布里為聖荷西提供的服務，並呼籲關心司法與警察問責的人士申請這一職位。

奧布里的突然離任，在南灣司法改革倡議人士之間引發疑問。亞洲法律聯盟（Asian Law Alliance）表示，目前比以往任何時候都更需要「完整且全面的透明度」。市府應讓獨立警察監察辦公室真正發揮監督作用。

奧布里上任前，已累積多年警察監督及內部調查經驗。接任臨時領導工作的懷特此前曾擔任沙加緬度監察長。他表示，在領導辦公室期間，將盡力維持現有工作的連續性。

聖荷西獨立警察監察辦公室成立於1993年，主要任務是從平民角度監督聖荷西警察局（SJPD）對警員涉嫌不當行為的內部調查，確保相關調查完整、徹底且公平。然而，近年來，這個辦公室也逐漸成為聖荷西警察改革爭議的焦點。改革人士長期認為，監察官現有的調查權限過於有限，限制了辦公室真正發揮監督作用的能力。

如今，隨著奧布里突然宣佈退休，獨立警察監察辦公室再次面臨領導層更替，也讓長期存在的警察監督權限爭議重新受到關注。

隨著市府啟動全國招聘程式，誰將成為下一任聖荷西獨立警察監察官，以及新任監察官是否會推動擴大監督權限，都可能成為聖荷西未來警察改革的重要觀察焦點。