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金山電動滑板車致命車禍 死者為32歲女性 網傳：Muni鐵軌卡住滑板車胎

記者王子涵／舊金山即時報導
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市場街部分路段同時有Muni鐵軌、公車、汽車、自行車及電動滑板車通行，交通環境複...
市場街部分路段同時有Muni鐵軌、公車、汽車、自行車及電動滑板車通行，交通環境複雜；鐵軌凹槽對小輪徑車輛尤其具有風險。（谷歌街景）

舊金山驗屍官辦公室13日確認，上周在市場街（Market Street）騎乘電動滑板車時遭商用卡車撞擊身亡的女子，為32歲舊金山居民、韓裔女性金藝彬（Yebin Kim）。

事故發生於8日早晨約8時18分，地點在市場街與Powell Street交界。消防局表示，急救人員接獲通報後趕往現場，發現金藝彬倒臥路面，身旁有一輛電動滑板車；這起事故被定性為高速撞擊車禍。

據一名了解案件調查情況的人士透露，金藝彬頭部遭受嚴重創傷，執法人員抵達現場時已經死亡。事故後的現場照片顯示，路面上遺留一頂安全帽。

涉事商用卡車車身印有罐裝雞尾酒品牌Surfside的標誌。當局表示，卡車司機正配合警方調查，目前尚未宣布有人被捕。

網路社群Reddit隨後出現對事故原因的討論。有網友稱，金藝彬騎乘的電動滑板車前輪疑似卡入市場街Muni鐵軌的凹槽，導致車輛失控或她跌倒，隨後不幸遭後方商用卡車碾壓。不過，這一說法來自網友貼文與留言，尚未獲警方證實。

部分網友也指出，市場街部分路段同時有Muni鐵軌、公車、汽車、自行車及電動滑板車通行，交通環境複雜；鐵軌凹槽對小輪徑車輛尤其具有風險。有人呼籲改善自行車及滑板車的保護設施，降低非機動車輛須在車流與軌道間穿行的情況。

舊金山警局發言人13日表示，調查人員目前沒有案件進展可公布。

精華 FAQ

  • 舊金山驗屍官辦公室確認，死者是32歲舊金山居民、韓裔女性金藝彬（Yebin Kim）。她於8日早晨在市場街騎乘電動滑板車時遭撞擊身亡。

  • 事故發生於8日早晨約8時18分，地點在市場街與Powell Street交界。消防局表示，這起事件被定性為高速撞擊車禍，金藝彬到場時已倒臥路面。

  • Reddit上有網友推測，電動滑板車前輪可能卡入市場街Muni鐵軌凹槽，導致失控或跌倒後遭卡車碾壓，但這只是網友說法，警方目前尚未證實。

舊金山 韓裔

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