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舊金山Muni擴大查票 逃票執法明顯加強

記者李怡/舊金山即時報導
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舊金山交通局今年擴大Muni查票行動，查票隊伍增至76人，未能出示有效付款證明的...
舊金山交通局今年擴大Muni查票行動，查票隊伍增至76人，未能出示有效付款證明的乘客可能面臨134美元罰款。（記者李怡╱攝影）

舊金山交通局（SFMTA）今年擴大查票隊伍，增加17名交通票務稽查員，使查票人員增至76人，並在公車、輕軌等不同路線加強抽查。逃票面臨134美元罰款。對每天搭乘Muni上下班、買菜或接送孩子的市民而言，近期在車廂內遇到查票人員的機會將明顯增加。

SFMTA今年5月推出打擊逃票措施，將提高車資支付率列為改善Muni財務的重要工作之一。交通局表示，這項政策的主要目的並非開罰，而是透過增加查票人力和稽查頻率，提高乘客主動付費的比例。查票範圍不只集中在地鐵站，也包括一般公車和Muni Metro車廂。

Muni成人單程票價使用Clipper為2.85美元、現金3美元，相較之下，一張逃票罰單高達134美元，相當於40多次單程車資。查票人員可在公車或Muni Metro車廂內要求乘客出示付款證明。乘客使用Clipper卡或感應式信用卡、金融卡付款後，系統會留下付款紀錄，遇到查票時可供確認。

值得注意的是，Muni近年採取「全車門上車」乘客可以從前門或後門登車，但從後門上車並不等於免付車資。乘客仍須在上車時刷Clipper卡或使用其他有效方式付款。

Muni車資收入從2015年的2.83億美元降至2024年的9700萬美元。雖然疫情後乘客人數逐步恢復，目前平日載客量約回到2019年的八成，但逃票問題也成為交通局試圖堵住收入缺口的一環。對正面臨長期財政壓力的Muni而言，增加查票除了追回部分車資，也希望建立「上車就要付費」的乘車習慣。

SFMTA也設有多項優惠及免費乘車計畫。符合資格的低收入居民可申請，長者及身心障礙人士也有優惠票價，18歲以下青少年則可免費搭乘Muni。交通局在擴大逃票執法的同時，也鼓勵無力負擔一般票價的乘客先了解自己是否符合優惠資格，而不是冒著收到134美元罰單的風險搭乘。

精華 FAQ

  • 交通局希望藉由增加查票員與稽查頻率，提高乘客主動付費比例，並把車資支付率列為改善Muni財務的重要措施，減少逃票造成的收入缺口。

  • 逃票者將面臨134美元罰款，金額遠高於Muni成人單程票價2.85美元或現金3美元，等於40多次單程車資，成本相當高。

  • 低收入居民可申請優惠方案，長者與身心障礙人士也有折扣票價，而18歲以下青少年可免費搭乘Muni，交通局並鼓勵先確認資格再乘車。

舊金山 地鐵站

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