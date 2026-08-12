SuperZoo寵物產業大會觀察：天然、擬人化與儀式感消費成趨勢

寵物零食持續向「人用等級」（Human-Grade）靠攏。（受訪者提供）

北美大型寵物 產業展會SuperZoo於12日起在拉斯維加斯曼德勒海灣會展中心舉行，匯集約1100家參展商、逾1000項新品。展會僅開放業界人士參加，至14日結束。

華人 參展商陳嘉樺告訴本報，今年寵物產業最明顯的走向，是食品更重視天然成分、健康功能、及「把寵物當家人」的情感消費；「純天然、有機、人類食品級等字樣，成為最熱門的關鍵詞。」

寵物零食持續向「人用等級」（Human-Grade)靠攏。Three Dog Bakery展出的犬用餅乾外觀如節慶甜點，並計畫在年底重推拐杖糖造型犬用餅乾。產品除了餵食，也結合送禮、節日與社群拍照需求。

大會裁判Michelle解釋，人用等級是指寵物食物從原料來源、加工、儲存、運輸，全面符合人類食品安全與衛生標準。

陳嘉樺表示，這要求食品中的每一項原料與添加物，都必須是人類可食用的級別。「簡單理解，人吃狗糧將是安全的。」

來自加拿大 的寵物雜誌專欄作家Erika表示，部分寵物主對於大品牌所標榜的「純天然、健康」的宣傳用語仍然保持不信任狀態，所以「自動狗糧機」成為最讓他驚喜的產品。「人們可以將真實的食物放入機器，經過20分鐘的烘乾和處理後，便可以得到新鮮的狗糧。」

犬用咀嚼玩具品牌BetterBone當天展出，以天然植物性成分製作的咬膠，主打不含尼龍。產品依狗隻咀嚼力分級，並提供不同口味，回應飼主對傳統塑膠類咬膠、成分安全及吞食風險的關注。

Evanger’s則推出可自行組裝的犬貓生日蛋糕「Happy Cake」，以雞肉、南瓜等食材製作，並附有小型派對帽。寵物慶生蛋糕、節日服飾與客製化零食近年日益普及，顯示不少飼主將寵物視為家庭成員，願意為健康、陪伴與生活儀式感付費。

北美大型寵物產業展會SuperZoo12日起在拉斯維加斯曼德勒海灣會展中心舉行，匯集約1100家參展商、逾1000項新品。（受訪者提供）

寵物零食持續向「人用等級」（Human-Grade）靠攏。（受訪者提供）