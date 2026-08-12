怕買不到就更想買？Trader Joe's經典「海軍藍」帆布袋回歸

Trader Joe's經典海軍藍帆布袋近期回歸灣區門市，現場貨量充足不再一袋難求；店內同時也有多款大型保冷袋上架。（記者王湘涵╱攝影）

曾掀起搶購熱潮的Trader Joe's經典「海軍藍」（Navy Blue Canvas）帆布袋近日再度回歸，不過這一次似乎不用急著搶。實際走訪發現，店內貨量充足，以東灣同一家門市為例，8月6日還限制每人購買兩個，四天後已放寬至五個。不過，袋子變得比較好買，價格卻從3.99美元調高至4.99美元，漲幅約25%。

各門市限購規定不一，但這波回歸的海軍藍帆布袋供貨相對充足，架上可見大量現貨，與過去熱門袋款迅速被掃空的景象有所不同。

Trader Joe's購物袋近年屢成社群話題，2024年推出2.99美元迷你托特包後迅速爆紅，多地門市售罄，二手市場甚至出現遠高於原價的開價。此後不同顏色、尺寸及季節限定款陸續登場，也讓購物袋多了收藏與話題性。

當門市掛出「限購」告示，也帶出有趣的消費心理：明明家裡不一定缺購物袋，為什麼看到「只能買兩個」，反而更想買滿？在專門研究零售、行銷與消費者行為的學術期刊Journal of Retailing中，一項彙整131項研究的統合分析指出，商品出現可能不易取得的「稀缺訊號」時，整體而言會提高消費者對商品的價值感、吸引力及購買意願。

一名受訪消費者表示，雖然只差1美元，整體仍算便宜，但價格與限購數量會影響購買決定。如果售價3.99美元、限購2個，「我就會買兩個」；若漲到4.99美元，即使同樣限購2個，可能只買一個；如果放寬到5個，反而會考慮家裡已有多少袋子及實用性，「可能買一個，甚至一個都不買。」

另一名消費者則認為，漲價1美元仍在合理範圍，遇到喜歡的款式一樣會買。不過，她對這次回歸的海軍藍興趣不大，「因為只是回歸，不是新色。」相較價格，她更在意是否有新款推出。

從「限2個就想買滿」到「可以買5個反而不一定買」，呈現稀缺感可能如何影響消費決策。當商品看來數量有限，「怕錯過」（Fear of Missing Out，FOMO）的心理可能增加購買急迫感。當貨量充足、限購放寬，價格、實用性及款式新鮮感則可能重新成為考量。

此外，店內還有多款大型保冷袋，每個8.99美元，包括8月推出的萊姆綠新色，預計於8月至10月期間販售，實際供貨視各門市庫存而定。

當「怕買不到」的感覺消失後，真正浮現的問題或許才是：吸引人掏錢的，究竟是需要這個袋子，還是「限量」與「新品」帶來的誘惑？

同一家門市8月10日已將限購數量從2個放寬至每人5個，架上仍有大量現貨。（記者王湘涵╱攝影）

8月6日走訪東灣一家Trader Joe's時，海軍藍帆布袋仍限制每人購買2個。（記者王湘涵╱攝影）