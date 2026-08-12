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撤離5年後重返舊金山 優衣庫Market街旗艦店今秋開幕

記者李怡╱舊金山即時報導
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優衣庫位於Market街801號的新旗艦店正在裝修，門外已張貼招聘告示，為開幕進...
優衣庫位於Market街801號的新旗艦店正在裝修，門外已張貼招聘告示，為開幕進行準備。（記者李怡╱攝影）

日本服飾品牌優衣庫（UNIQLO）相隔五年重返舊金山市中心。位於Market街801號的新旗艦店目前正在施工，店面已掛上品牌紅色標誌及告示，確認將於今年秋季開幕。這也是優衣庫2021年關閉Powell街門市、退出舊金山市中心後，再度重返。

此店面定位並非一般社區門市，而是舊金山市中心旗艦店。記者12日在現場看到，店內裝修工程已經展開，入口設有施工設備，門窗陸續換上優衣庫品牌宣傳，並張貼告示招募員工。

2012年10月，優衣庫在111 Powell Street開設約2萬9000平方呎、共3層樓的西岸旗艦店，當時是品牌進軍美國西岸的重要據點。其後受到新冠疫情期間市中心人流驟減及零售環境變化影響，該店於2021年3月結束營業，優衣庫也因此退出舊金山市中心實體零售市場。

從Powell街撤店到Market街重新開店，前後相隔約五年，但兩次布局所處的市中心零售環境已有明顯不同。疫情後，舊金山市中心先後失去Nordstrom、Old Navy等大型零售商，部分大型店面長期空置。另一方面，近年也陸續有新的餐飲、娛樂及零售業者進駐。優衣庫此次重新選擇市中心，並直接以旗艦店規格進場，因此受到商業市場關注。

在新店內容方面，優衣庫表示，美國新一輪展店將繼續以日常服飾為核心、並增加客製化服務，以及提供衣物修補、刺繡等服務，截至目前，官方尚未公布舊金山旗艦店的完整樓層配置及服務項目。

對經歷多年大型零售商撤出的Market街而言，一個國際服飾品牌重新開設旗艦店，也為市中心大型零售空間的去向提供新的觀察指標。

優衣庫位於Market街801號的新旗艦店正在裝修，門外已張貼招聘告示，為開幕進...
優衣庫位於Market街801號的新旗艦店正在裝修，門外已張貼招聘告示，為開幕進行準備。（記者李怡╱攝影）

優衣庫位於Market街801號的新旗艦店正在裝修，門外已張貼招聘告示，為開幕進...
優衣庫位於Market街801號的新旗艦店正在裝修，門外已張貼招聘告示，為開幕進行準備。（記者李怡╱攝影）

精華 FAQ

  • 優衣庫新店位於Market街801號，定位不是一般社區門市，而是舊金山市中心旗艦店，並已開始施工，店面外也掛上品牌標誌與招募告示。

  • 優衣庫先前因疫情期間市中心人流下降與零售環境改變而撤店，如今選擇重返，顯示品牌看好市中心零售回溫，也希望以旗艦店規格重新布局。

  • 優衣庫表示，美國新一輪展店將以日常服飾為核心，並加入客製化、衣物修補與刺繡等服務，但舊金山旗艦店的完整樓層配置與細節尚未公布。

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