Costco羊肚菌70克不到15元 華人家庭煲湯燉雞新選擇

Costco貨架上的乾燥羊肚菌每袋70克，標價14.99美元。（記者李怡／攝影）

過去多見於高級餐廳或特色乾貨店的羊肚菌（Morel Mushroom），如今也走進大型量販店。近日Costco 貨架出現袋裝乾燥羊肚菌，以相對親民的價格吸引不少消費者注意。現場商品標價顯示，一袋品牌乾燥羊肚菌重量為70克，售價僅14.99美元，對熟悉菌菇煲湯和燉菜的華人家庭而言，成為頗具吸引力的新選擇。

羊肚菌長期被視為較珍貴的食用菌之一，除了特殊的香氣和口感，也因新鮮羊肚菌具有明顯季節性、不易長期保存，市面上常以乾燥形式出售。乾燥後體積和重量大幅縮小，烹調前經泡發即可用於湯品、燉菜、義大利 麵或菌菇料理。

對不少華人消費者而言，羊肚菌並不陌生。羊肚菌從野生採集逐漸走向規模化種植，也愈來愈常出現在家庭湯品和餐館菜單中。羊肚菌可用於煲湯、燉雞及各式菌菇料理。隨著北美華人飲食習慣更加多元，過去需要前往中藥材店、亞洲超市或網路購買的特色乾貨，也逐漸進入主流大型零售通路。

羊肚菌近年在美國同樣受到美食愛好者關注。每年春季，美國中西部、太平洋西北等地都有人專程進入林區尋找野生羊肚菌。在一些美食及野生菌社群中，採摘羊肚菌甚至形成季節性活動。由於野生羊肚菌供應量有限、採摘成本較高，新鮮產品價格往往不低，因此乾燥羊肚菌成為較容易保存和流通的商品。近期美國網路社群也有消費者分享購買乾燥羊肚菌及泡發、烹調的方法，顯示這類過去相對小眾的食材正受到更多家庭料理者關注。

對華人家庭來說，羊肚菌最簡單的吃法仍是泡發後煲湯或燉煮，也可與豆腐、山藥、栗子及其他菌菇搭配製作素湯。從亞洲超市的傳統乾貨，到Costco等大型量販店的貨架，羊肚菌的出現也折射出美國食品零售市場的一項變化：隨著亞裔飲食文化和特色食材逐漸進入主流市場，曾經被視為「高級食材」或「亞洲乾貨」的產品，正以更方便、價格更容易接受的方式進入普通家庭餐桌。

Costco貨架上的乾燥羊肚菌每袋70克，標價14.99美元。（記者李怡／攝影）