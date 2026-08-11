我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚

演藝世家出身79歲資深女星過世 家屬悼念：她是大家永遠的老師

台灣飲品「純在」Costco試飲攤位人氣旺 多款特色口味吸引消費者

記者龔玥╱聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Costco攤位可以試飲四种「純在」口味。（記者龔玥/攝影）
Costco攤位可以試飲四种「純在」口味。（記者龔玥/攝影）

台灣飲料品牌「純在」在Costco擺出試飲攤位，推出多款台灣風味飲品，吸引不少消費者駐足試喝。現場人流一度聚集，不少民眾在試飲後詢問產品口味及購買方式。台灣飲品品牌進一步進入美國大型會員制賣場，成為近期消費者關注的話題。

此次進入Costco的「純在」系列飲品，包括楊枝甘露、粉紅奇亞籽蜂蜜檸檬飲、葡萄柚茉莉綠茶，以及粉紅芭樂檸檬綠茶等多種口味，從水果飲品到茶飲都有涵蓋。

在試飲攤位前，消費者可以現場品嘗不同口味，再決定是否購買。由於Costco門市本身人流較大，加上試飲形式容易吸引消費者停下腳步，攤位前可以看到民眾排隊等候。

一名在現場試飲的消費者表示，自己原本只是經過試飲攤位，看到不同口味後決定停下來嘗試。「味道比我想像中清爽，不會太甜，水果味也比較明顯。」她表示，如果之後在Costco再次看到，會考慮購買。

另一名消費者則表示，自己平常比較常喝茶類飲品，因此對葡萄柚茉莉綠茶特別感興趣。試喝後，她認為葡萄柚味較明顯，口感有淡淡柚子苦味，很特別。

除了傳統水果與茶飲口味外，粉紅奇亞籽蜂蜜檸檬飲及粉紅芭樂檸檬綠茶，也因為顏色及口味較具特色，引起部分年輕消費者注意。

也有消費者在試飲時比較不同口味的甜度與茶味，認為台灣飲料要在美國市場擴大銷售，除了口味之外，價格、包裝及產品是否適合日常飲用，同樣是影響購買的重要因素。

近年台灣飲品及食品品牌積極進入美國市場，從珍珠奶茶、茶飲到水果飲料，台灣風味逐漸出現在美國主流零售通路。相較於傳統亞洲超市，Costco擁有大量會員及固定家庭消費客群，對品牌而言，進入大型會員制賣場也意味著接觸主流消費者的機會增加。

此次「純在」推出多款不同風味產品，也讓消費者可以從熟悉的茶飲，到具有台灣特色的水果飲品中選擇。從現場試飲人潮來看，台灣風味飲料能否從「嘗鮮」進一步變成美國消費者日常飲品，仍有待後續銷售表現觀察。

對不少在美台灣民眾而言，能在Costco貨架上看到熟悉的台灣飲品，除了方便，也多了一份熟悉的味道；而對第一次接觸台灣風味飲料的美國消費者來說，試飲攤位則提供了一個認識台灣飲品文化的入口。

「純在」在南灣Costco設立試飲攤位。（記者龔玥╱攝影）
「純在」在南灣Costco設立試飲攤位。（記者龔玥╱攝影）

精華 FAQ

  • 此次推出的品項包含楊枝甘露、粉紅奇亞籽蜂蜜檸檬飲、葡萄柚茉莉綠茶與粉紅芭樂檸檬綠茶等，從水果飲品到茶飲都有，強調台灣風味與多樣選擇。

  • 不少人原本只是路過，試喝後覺得口感清爽、不會太甜，水果味也明顯；Costco本身人流大，加上試飲能先嘗後買，因此攤位前常出現排隊情況。

  • Costco擁有大量會員與家庭型消費客群，能讓台灣飲品接觸更廣泛的美國主流消費者。若能從試飲的嘗鮮轉成日常購買，將有助品牌長期擴大銷售。

Costco

上一則

佛利蒙市長拍片點名爛尾建案　市府爭接管、不排除拆除

下一則

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

延伸閱讀

Trader Joe's夏季限定蜜桃茶 加鮮奶更好喝

Trader Joe's夏季限定蜜桃茶 加鮮奶更好喝
Costco韓式方塊冰淇淋奶香濃 像小時候嘗過的冰磚

Costco韓式方塊冰淇淋奶香濃 像小時候嘗過的冰磚

拓展南加市場 茶飲店「奈雪」 進駐蒙市

拓展南加市場 茶飲店「奈雪」 進駐蒙市
好市多一款水果冰淇淋最新上架 逼真外型、濃郁果香掀搶購潮

好市多一款水果冰淇淋最新上架 逼真外型、濃郁果香掀搶購潮
平價飲品蜜雪冰城進駐桑尼維爾 價格不超5美元

平價飲品蜜雪冰城進駐桑尼維爾 價格不超5美元

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03
矽谷畢業生一職難求，資深工程師下沉搶職缺，專家籲用AI「自己創造工作。」（記者李怡╱攝影）

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

2026-08-11 21:11

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

大反轉…網紅爆遭閨蜜陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢
手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機

手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機