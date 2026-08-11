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Timber大火威脅大蘇爾景區 僅兩天火勢擴大3倍

記者王子涵／舊金山即時報導
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約300名消防人員投入滅火，預計12日將增加一倍。（加州消防廳提供）
約300名消防人員投入滅火，預計12日將增加一倍。（加州消防廳提供）

蒙特瑞縣大蘇爾的Timber野火11日持續擴大，面積超過1700畝，迫使大蘇爾州立公園等知名旅遊景點周邊撤離。消防人員晚間持續在崎嶇山區布防，防止火勢越過1號公路。

加州消防廳表示，火災10日上午從Los Padres National Forest、靠近大蘇爾一帶起火。火勢一度在夜間加速延燒，先擴大至約800畝，11日下午再度升高；截至當天下午，控制率約5%，起火原因仍在調查。

1號公路靠近Point Sur燈塔、37.5哩標記路段，已於11日晚間8時前重新開放。不過，從大蘇爾州立公園至Partington Ridge Road一帶仍維持強制撤離令。

Partington Ridge Road通往太平洋上方山脊的住宅聚落，當地自19世紀70年代起便有居民定居。大蘇爾豪華度假村Alila Ventana Big Sur也被納入10日的撤離命令，飯店總經理表示，所有住客均平安。

大蘇爾知名靜修中心Esalen Institute雖未接獲撤離令或警告，但已取消本周所有工作坊及訂房。該中心表示，基於謹慎考量，8月10日起入住的旅客將獲全額退款。

位於1號公路紅杉林間的Henry Miller Memorial Library目前尚未受火勢波及。執行長Torén說，消防車已部署在圖書館附近，火勢正從Coast Gallery方向的山坡緩慢向下推進。他與妻子打算12日前往大蘇爾較安全的區域暫住，但兒子將留守家中。館方表示，珍貴檔案不在現場，原作藝術品及多數重要物件也已移往北部安全地點。

約300名消防人員投入滅火，預計12日將增加一倍。消防官員指出，大蘇爾夜間有時會出現來自沙林納谷的高溫乾燥離岸風，使火勢在入夜後仍反常擴散；不過11日上午海洋層進入1號公路走廊，提高空氣濕度，暫時減緩火勢。

蒙特瑞縣警長辦公室呼籲民眾遠離火區。適逢蒙特瑞汽車周，當地遊客增加，消防單位說，不必要的車流和觀光活動會妨礙救援人員通行，也拖慢滅火行動。

同日在蒙特瑞縣發生的Bryson野火，面積約16畝，控制率已達90%。

約300名消防人員投入滅火，預計12日將增加一倍。（加州消防廳提供）
約300名消防人員投入滅火，預計12日將增加一倍。（加州消防廳提供）

精華 FAQ

  • 這場野火已燒到超過1700畝，兩天內擴大約3倍，波及大蘇爾州立公園周邊與多處旅遊地點，並引發撤離與交通管制，對當地觀光與居民安全造成明顯衝擊。

  • 從大蘇爾州立公園到Partington Ridge Road一帶仍維持強制撤離令，而靠近Point Sur燈塔、37.5哩標記的1號公路路段已在11日晚間8時前重新開放。

  • 約300名消防員已投入滅火，預計再增援一倍，並在山區布防防止火勢跨越公路；警長也呼籲民眾遠離火區，以免車流與觀光活動妨礙救援。

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