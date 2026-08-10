平價飲品蜜雪冰城進駐桑尼維爾 價格不超5美元

中國平價飲品蜜雪冰城進駐桑尼維爾（記者龔玥╱攝影）

中國平價飲品品牌蜜雪冰城 （Mixue Ice Cream & Tea）進駐灣區 後，人氣持續升溫。位於桑尼維爾的首家灣區門店開業至今已有一段時間，但店外仍不時可見排隊人潮。在灣區奶茶、果茶動輒7美元、甚至接近10美元的市場環境下，蜜雪冰城延續在中國市場的平價策略，多數飲品價格仍控制在5美元以內，成為吸引消費者的重要原因。

蜜雪冰城在桑尼維爾的店面是品牌在灣區開設的第一家門店。店內招牌霜淇淋甜筒售價為1.99美元，奶茶、果茶及咖啡等飲品大多約3.50至5美元。

對於習慣了灣區飲品價格的消費者而言，這樣的定價顯得格外親民。一名消費者表示，自己對這樣的價格已經「非常滿意」，飲品味道也「還不錯」。即使需要排隊，整體而言仍覺得價格與品質相對划算。

蜜雪冰城的低價策略並非單純依靠壓低單杯利潤，而與其龐大的供應鏈體系有關。品牌1997年起源於河南鄭州，最初是一家刨冰小店，創辦人將經營重心轉向霜淇淋及現製飲品。蜜雪冰城長期建立涵蓋原料採購、生產、物流、研發及品質控制的完整供應鏈，以降低中間環節及成本。

其中，檸檬飲品是蜜雪冰城在中國市場最具辨識度的產品之一。品牌早期便推出鮮檸檬飲品，並持續擴大原料採購及供應網絡。依靠規模化採購、生產及物流體系，蜜雪冰城得以維持相對低廉的售價。

不過，隨著品牌進入美國市場，原料、人工、租金及物流等成本均與中國市場存在差異，因此灣區售價雖然高於中國，仍努力維持在當地飲品市場較低的價格區間。

除了價格，「雪王」也是蜜雪冰城打入年輕消費市場的重要招牌。這個戴著皇冠、披著紅色披風、手持霜淇淋甜筒的白色雪人形象，於2018年正式成為蜜雪冰城的品牌及代言形象。此後，雪王不僅出現在門店招牌、杯身及周邊商品上，也透過歌曲、短視頻及動畫等方式持續曝光，逐漸從一個品牌吉祥物變成具有高度辨識度的網路形象。在中國，雪王甚至成為不少消費者對蜜雪冰城最直觀的記憶。如今這個頭戴皇冠的「雪王」也跟隨品牌進入美國市場。

對灣區消費者而言，蜜雪冰城的出現，讓原本價格普遍偏高的奶茶市場多了一個相對平價的選擇。開業熱度在一段時間後仍未完全消退，排隊人潮是否會持續，或許也將成為觀察這個平價飲品品牌能否真正融入灣區市場的一個指標。