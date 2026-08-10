我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉跨界聯名

記者龔玥╱聖荷西即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）
麥當勞預告Hello Kitty與哥吉拉聯名。（麥當勞官方Ins）

麥當勞近日預告，將推出Hello Kitty與哥吉拉（Godzilla）跨界聯名活動，預計8月18日起在部分門店限時推出。這次合作將日本三麗鷗（Sanrio）旗下經典角色Hello Kitty，與東寶（Toho）的哥吉拉結合，目前官方尚未公佈完整商品及玩具內容。

麥當勞官方社群帳號日前發布預告影片，並以「cute meets kaiju 08.18」宣佈活動日期。影片中，一個Happy Meal紙盒乘坐小船漂浮在海面上，隨後海面後方出現一個巨大的身影，最後畫面揭曉是一隻戴著哥吉拉風格頭飾的Hello Kitty。

從預告來看，Hello Kitty的頭飾融入哥吉拉的外觀元素，包括類似哥吉拉皮膚的紋理及背部特徵。不過，影片並未透露這次活動究竟會推出哪些玩具或聯名商品。由於預告中明顯出現Happy Meal紙盒，加上消息由Happy Meal官方帳號同步發布，因此外界預期活動可能以兒童餐或相關收藏品為主，但具體內容仍有待官方進一步公佈。

對於這次聯名，一名經常購買麥當勞Happy Meal的消費者表示，自己看到預告後對玩具內容比較感興趣。「如果是Hello Kitty和哥吉拉一起做成玩偶，應該會很有意思。」另一消費者則認為，Hello Kitty和哥吉拉本身的受眾差異很大，因此這次合作「反而會讓人想看看最後到底會做成什麼樣子」自己不一定會特別為了聯名購買餐點，但如果玩具具有收藏價值，可能會考慮購買。

兩個角色雖然風格截然不同，但近年跨品牌、跨IP合作已成為速食及零售業常見的行銷方式。對麥當勞而言，Happy Meal除了面向兒童，也經常透過電影、動漫及流行文化角色吸引成年收藏者。

精華 FAQ

  • 這次聯名結合的是三麗鷗旗下的Hello Kitty，以及東寶的經典怪獸哥吉拉。兩者風格差異極大，因此預告一出就引發外界好奇，想看最終會如何融合成商品或玩具。

  • 麥當勞表示，活動預計自8月18日起在部分門店限時推出。官方目前只先釋出預告影片，尚未完整公布活動範圍與實際販售內容，因此細節仍有待進一步確認。

  • 因為預告中明顯出現Happy Meal紙盒，且影片只揭露Hello Kitty的哥吉拉風格造型，沒有公布完整商品，所以外界推測可能與兒童餐玩具或收藏品有關，但實際內容尚未定案。

日本 麥當勞

上一則

海灣大橋重新噴漆 8月至10月夜間封路

下一則

平價飲品蜜雪冰城進駐桑尼維爾 價格不超5美元

延伸閱讀

麥當勞紐約辦BT21開心樂園餐玩具交換會 粉絲齊聚交流收藏

麥當勞紐約辦BT21開心樂園餐玩具交換會 粉絲齊聚交流收藏
麥當勞餐點縮水又挨轟 顧客：大小如玩具

麥當勞餐點縮水又挨轟 顧客：大小如玩具
麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」

麥當勞前員工曝點餐祕技 低價漢堡變身「大麥克」
麥當勞在起家地聖伯納汀諾市受挫 居民反對新店

麥當勞在起家地聖伯納汀諾市受挫 居民反對新店
嬰兒床、鋰電池不宜選購二手貨 買舊商品先查召回資訊

嬰兒床、鋰電池不宜選購二手貨 買舊商品先查召回資訊

熱門新聞

佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

2026-08-07 21:36
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山一位華裔科技人士落入精心策畫的房地產騙局中，損失超過1.8萬美元。（美聯社）

金山租房騙局 自認精明的華裔科技人也上當 損失1.8萬元

2026-08-06 16:03
中國將於9月15日起施行新版「國務院關於出境入境管理的規定」。部分南加華人認為，新規不僅讓持美國綠卡的華人感受到壓力，甚至部分已入美國籍的華人，也擔心日後前往中國可能受影響。圖為示意圖。（記者啟鉻╱攝影）

中國出入境新規 加州華人擔心「返中後被限制出境」

2026-08-10 02:18

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%