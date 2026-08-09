高溫推升PG&E電費 專家提醒避開幾項「昂貴錯誤」

專家指出，電費具有高度波動性，民眾未必是因為浪費用電才收到高額帳單，但天氣變化與高費率讓家庭預算更難掌握。（記者王子涵╱攝影）

加州 中央谷地本周末氣溫超過華氏110度，灣區 內陸地區也出現90多度至100多度的高溫。在炎熱天氣與電價居高不下的雙重壓力下，空調使用量往往大增，居民一個月的PG&E帳單也可能從數十元迅速跳升至數百元。

消費者倡議組織「公用事業改革網絡」（TURN）執行長托尼（Mark Toney）指出，電費 具有高度波動性，民眾未必是因為浪費用電才收到高額帳單，但天氣變化與高費率讓家庭預算更難掌握。

加州公用事業委員會公共倡議辦公室最近報告顯示，約24%的PG&E用戶、約130萬人拖欠電費，平均欠款572元。報告指出，PG&E過去10年費率上漲69%，主要與野火防護及相關責任成本、基礎設施投資，以及屋頂太陽能淨計量制度成本有關。

PG&E表示，自2024年以來已三度調降費率。今年州政府規定的電力氣候回饋金，每戶將於8月及9月的帳單各抵扣36.18元，合計可省72.36元。

HomeIntel資深能源顧問圖利亞（James Tuleya）則提醒，許多看似正常的習慣其實會增加夏季耗電。首先，冷暖空調系統應定期保養。若冷媒不足，設備為降溫而長時間運轉，耗電量會明顯增加。他建議至少每兩到三年檢修一次；若當前難以預約，可先安排11月進行保養。

不少人也誤以為開風扇能讓空房降溫。圖利亞說，風扇只是推動空氣，靠加速皮膚汗水蒸發讓「人」感到涼爽。室內無人時持續開風扇，幾乎沒有降溫效果，只是徒增電費。較有效的方法是在傍晚室外氣溫低於室內後開窗，將風扇朝室內吹入涼空氣，並可在臥室門口另放一台風扇，把熱空氣向外排出。

他建議，空調溫度每調高華氏1度，整個夏季約可節省40至150元。避免把室內降得過冷，是最容易改善的省電環節之一；理想狀態是舒適，而非冷到必須穿長褲或毛衣。

對採用分時電價方案的多數PG&E住戶而言，每日下午4時至晚上9時是尖峰時段，電價較高。圖利亞建議，可在下午1、2時先適度預冷室內，讓牆壁、地板及檯面等具有蓄熱能力的物件降溫。下午4時後再調高設定溫度，減少尖峰時段空調運轉。此外，白天拉上窗簾或遮光簾，可避免陽光直接加熱室內，通常比額外使用空調更省電。

住戶也應登入PG&E帳戶，在「Usage and Rates」選項中比較不同電價方案。用戶每12個月最多可更換兩次方案，尤其擁有電動車的家庭，若在尖峰時段充電，往往會增加不必要支出；改為夜間離峰時段充電較為划算。

PG&E另建議定期更換或清潔空調濾網、在離峰時段使用洗衣機和烘衣機、封住門窗縫隙，並拔除未使用電器的插頭。

符合資格的低收入家庭還可申請CARE或FERA方案。CARE可提供電費30%至35%折扣、天然氣費20%折扣；FERA則可提供電費18%折扣。以四口之家為例，CARE年收入上限為6萬6000元，FERA為8萬2500元；兩項方案共用同一份申請表。

若住戶因醫療需求必須使用氧氣機、呼吸器、電動輪椅、透析設備，或需冷藏胰島素等藥物，亦可申請「醫療基準用電」（Medical Baseline）較低費率，資格取決於醫療需要而非收入，但須由醫師填寫證明文件。