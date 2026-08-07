舊金山中餐館 名字都愛用兩字母 有何深意？

華埠許多中餐館的名字只有兩個字母，對於這種命名的緣由，有些顯而易解，有的則另有玄機、還有的可能錯綜複雜。（本報檔案照）

舊金山 華埠(Chinatown)開了一家新餐廳J & X Bistro，該店主打江西菜。從舊金山紀事報辦公室出發，在R&G Lounge處右轉，然後在傑克遜街(Jackson Street)左轉，沿途會經過Z&Y北京烤鴨店。原版的Z&Y就位於J & X對面，若繼續前行經過該店，拐進士德頓街(Stockton Street)，便會看到AA Bakery，那裡有紀事報最鍾愛的叉燒包。轉向Clay街上的G&Y Bakery完成這一圈，最後帶著滿滿的剩菜回到新聞編輯部。

中餐館 和麵包店裡這些由字母組合而成的店名，是全市隨處可見的現象： 列治文區(Richmond District)的CQ麵館、SoMa區的HK Lounge Bistro、日落區(Sunset District)的T C Pastry(提供外帶點心)，以及Haight街上的YH北京烤鴨店。

雖然其中一些店名顯然是地名和菜系的組合：J & X代表江西、HK代表香港、CQ代表重慶。但其他店名的由來則另有一番玄機，例如，「YH-Beijing Duck House」的中文名意為「Yíhé北京烤鴨店」。而「G & Y Bakery」是一家茶餐廳，其粵語名稱意為「親愛的」或「最愛」，發音大致為「chung yee」，其命名由來卻仍不甚明朗。

對於歷史較久的餐館，其名稱由來往往錯綜複雜。Z & Y餐廳的聯合創始人Michelle Zhang曾表示，餐廳名稱源自她的中文名字「張君元」(音譯，Jun Yuan Zhang)，但這可能是事後補編的解釋。因為在這家川菜館2008年開業之前，這裡曾是一家名為「Z & Y Garden」的雲南菜館。

擁有41年歷史的R & G Lounge在其官網上貼文：「R & G的最新解釋是『Roots & Generations』(根源與世代)，這體現了其使命：既要傳承中國烹飪傳統的根源，又要將其傳承給子孫後代。」 至於最初的解釋，華埠的傳說將其歸因於廣州嶺南大學的校色：紅色和灰色(R & G 標誌上的漢字意為「嶺南餐廳」)，不過當地人開玩笑說，它實際上代表「真不錯」(real good)。

對於這種命名慣例，或許沒有一個統一的解釋。但民眾周末不妨嘗試一場「按字母順序吃遍中餐館」的活動，從AA吃到Z & Y。

華埠許多中餐館的名字只有兩個字母，對於這種命名的緣由，有些顯而易解，有的則另有玄機、還有的可能錯綜複雜。（本報檔案照）