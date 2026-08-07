華人房東立新規 遭房客聯合抵制 32月拒付房租失40萬

市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（Google Maps）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，位於市場街（Market St.）3450號的租戶們一直很喜歡住在雙峰（Twin Peaks）半山腰那棟黃磚和灰泥結構的公寓樓裡。但自從換了新業主後，租戶不滿新房東的新規，聯合抵制、「拒付租金 」已32個月，累計扣留了超過40萬美元的租金。

這棟五層樓的公寓樓雖有不足之處，但其受租金管制單元擁有開闊的視野、車庫停車位和免費有線電視。對於這五套已入住單元的居民來說，這裡十多年來一直是一個寧靜的居所。

三年前，新業主蘿拉·李（音譯，Laura Lee）接管了這棟樓。短短幾周內，她削減了垃圾清運服務，取消了免費有線電視，並要求所有租戶簽署新租約（根據舊金山法律，租戶並無此義務）。李女士警告稱，若不遵守，可能會面臨「正當理由」的驅逐。

租戶們擔心，李女士此舉意在迫使他們搬離，以便她能提高租金，或將空置的樓宇出售以提升其價值。租戶們後來發現這位房東曾使用不同名字自稱、曾面臨不當驅逐訴訟，並被指控偽造文件和犯罪行為。

作為房東，她數十年來累積了大量訴訟、違反衛生法規的紀錄，以及關於管理不善和犯罪行為的指控。法庭紀錄顯示，李及其關聯信託在印第安納州擁有50多處房產，其中超過三分之二曾因多次違反衛生法規而受到處罰。

在台灣接受電話採訪時，李女士否認曾試圖強迫租戶搬離大樓；相反，她聲稱是租戶們試圖「接管」大樓。她指責租戶們撒謊、威脅她、破壞她管理大樓的努力，並製造了他們自己所抱怨的許多問題。

最終，李女士表示，租戶們要麼支付欠款，要麼搬走。她稱租戶們組建工會是「非法的」，並批評了舊金山市嚴格的租房規定。

非營利組織「舊金山住房權益委員會」（Housing Rights Committee of San Francisco）將租戶們引薦給驅逐抗辯租戶權益律師凱利（Tim Kelly）。

根據加州法律，如果檢查員指出的嚴重健康或安全違規問題，並且在無正當理由的情況下超過35天仍未糾正，房東通常不得要求支付房租。

凱利表示，那些通過提交法律答辯、要求陪審團審判並繳納規定陪審團費來抗辯驅逐令的租戶，極不可能失去住所。

在李女士正式對一位租客提起驅逐訴訟後，凱利在法庭上辯稱，李是以信託名義提交的文件，而信託不能作為訴訟當事人。當李女士的律師再次嘗試時，凱利又以其他理由對起訴提出異議，並成功使案件被駁回。隨後，他代表每套被占用單元的租戶，分別對李女士提起了五起訴訟，指控她違反了該市的租金條例並構成違約。

這場衝突已持續3年，導致租戶在長達32個月的「拒付租金」行動中，累計扣留了超過40萬美元的租金。

市場街3450號上演了一場只有在舊金山才會出現的罕見住房之爭。（取自Pexels）