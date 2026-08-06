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聖荷西爵士音樂節36周年登場 打造灣區夏季音樂盛宴

記者龔玥╱聖荷西即時報導
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聖荷西將舉辦爵士樂夏季音樂節。（聖荷西爵士夏季音樂節官方INS）
聖荷西將舉辦爵士樂夏季音樂節。（聖荷西爵士夏季音樂節官方INS）

創辦於1990年的聖荷西爵士夏季音樂節（San Jose Jazz Summer Fest）於7日至9日重返聖荷西市中心。今年邁入第36屆，預計吸引超過3萬名觀眾，3天內帶來多場精彩演出，再次成為灣區規模最大的夏季音樂盛會之一。

本屆音樂節將於市中心公園廣場(原Plaza de César Chávez)及周邊街區設置八座室內外舞台，涵蓋爵士、藍調、R&B、靈魂樂、放克、薩爾薩、拉丁爵士及世界音樂等多元曲風，讓觀眾自由穿梭於不同舞台，感受豐富多元的音樂文化。

今年演出陣容星光熠熠，包括有「靈魂樂教母」美譽的葛萊美獎得主Patti LaBelle、來自紐奧良的放克音樂代表Trombone Shorty與Orleans Avenue樂團，以及經典放克樂團Zapp攜手Tuxedo同台演出。此外，多組國際知名音樂人也將輪番登場。

除了主舞台演出，今年音樂節還安排Club Crawl夜間巡演、Break Room近距離演出、官方暖場派對，以及多場與市中心合作場館舉辦的活動，讓觀眾在欣賞音樂之餘，也能深入體驗聖荷西的夜生活與社區文化。

主辦單位表示，音樂節不僅希望呈現世界級演出，更期望帶動整個市中心的商業活力。活動期間，遊客可步行前往周邊餐廳、酒吧、咖啡館及藝術空間，在享受音樂的同時，也探索聖荷西豐富的城市文化。希望未來的音樂節不只是讓觀眾記住某一場精彩演出，更能因為一次音樂節，發現一家喜愛的餐廳、一種新的音樂風格，甚至重新認識這座城市。

據了解，目前音樂節門票仍持續販售中，提供單日票、三日通票、VIP套票及優先入場等多種票種，5至12歲兒童亦可享有優惠票價。

精華 FAQ

  • 活動於7日至9日舉行，今年邁入第36屆，預計吸引超過3萬名觀眾。主辦方表示，這場盛會已成為灣區規模最大的夏季音樂活動之一。

  • 音樂節在市中心公園廣場及周邊街區設置8座室內外舞台，涵蓋爵士、藍調、R&B、靈魂樂、放克、薩爾薩、拉丁爵士與世界音樂，方便觀眾自由穿梭欣賞。

  • 主辦方希望音樂節不只呈現世界級演出，也能帶動市中心商業活力，讓觀眾走訪餐廳、酒吧、咖啡館與藝術空間，進一步認識聖荷西的城市文化。

灣區 聖荷西

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