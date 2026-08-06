舊金山Fillmore街住宅大火　18人獲救1人送醫　起火原因仍待調查

Fillmore街住宅大火，18人獲救1人送醫，起火原因仍待調查。（記者李怡╱攝影）

舊金山 西增區（Western Addition）Fillmore街800號街區一棟三層樓商住混合建築，6日凌晨約2時發生二級火警。舊金山消防局（SFFD）接獲報案後迅速趕赴現場，動員大批消防人員灌救，並利用雲梯及地面梯救出18名受困居民，其中1人受傷送醫，所幸沒有生命危險。火勢已於清晨受到控制。

消防局表示，起火原因目前仍在調查中，消防調查人員已進入現場鑑識，以確認火源及起火位置，現階段尚未公布是否涉及電器故障、人為疏失或其他因素。由於建築受火勢影響，相關單位也將評估結構安全，確認是否適合住戶返回。

消防局指出，火警發生時，大量濃煙迅速竄升至二、三樓，多名住戶因逃生通道受阻而受困屋內。消防人員架設雲梯車及多組地面梯，從窗戶陸續救出18名居民，並逐戶搜索確認無人受困。火勢控制後，僅一名居民因吸入濃煙及輕傷送醫，其餘住戶均安全撤離，未波及鄰近建築。

SFFD表示，此次火警再次凸顯住宅消防安全的重要性，呼籲民眾定期檢查煙霧警報器及規畫家庭逃生路線。如遇火警且逃生路線遭濃煙阻斷，應留在安全房間內關閉房門，前往窗邊等待救援並立即撥打911，以提高生還機會。