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海灣大橋隧道擬更名 紀念舊金山傳奇人物與跨海大橋先驅

記者李怡╱舊金山即時報導
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威善高堤決議案，海灣大橋隧道擬更名，紀念諾頓這位舊金山傳奇人物與跨海大橋先驅。（...
威善高堤決議案，海灣大橋隧道擬更名，紀念諾頓這位舊金山傳奇人物與跨海大橋先驅。（記者李怡╱攝影）

舊金山海灣大橋（Bay Bridge）有望迎來一項充滿地方歷史色彩的新名稱。加州參議員威善高（Scott Wiener）近日提出州參議會共同決議案，建議將位於灣橋中央、穿越芳草島（Yerba Buena Island）的隧道，更名為「皇帝諾頓隧道 」(Emperor Norton Tunnel），以紀念19世紀舊金山傳奇人物諾頓對灣區歷史與城市文化的貢獻。

這項提案正值舊金山—屋崙灣橋通車90周年之際。威善高表示，諾頓不僅是舊金山最具代表性的民間人物之一，更早在1872年便提出興建連接舊金山與屋崙的跨海大橋，並建議橋梁經由芳草島。這一構想比海灣大橋於1936年正式通車，足足早了超過半個世紀，因此以他的名字命名隧道具有特殊歷史意義。

諾頓1849年來到舊金山淘金熱時期，是一名成功商人，1859年，他自封為「美國皇帝兼墨西哥保護者」，開始發布各種「皇帝詔令」，內容涵蓋政治改革、和平倡議及城市建設。雖然沒有任何法定權力，但他的幽默與理想主義深受市民喜愛，不少商家甚至接受他自行印製的「皇帝鈔票」作為付款方式，使他成為舊金山歷史上最具代表性的民間傳奇人物之一。

除了充滿戲劇性的個人故事，諾頓也被認為是一位具有前瞻眼光的城市倡議者。他曾公開呼籲興建跨灣橋梁、反對排華情緒、提倡宗教包容與和平理念，在19世紀的舊金山留下深刻影響。威善高指出，當華人遭受歧視與排斥時，諾頓曾公開支持華人社群，倡導族群共融，因此至今仍受到包括華人歷史學會等多個團體推崇。

這項命名倡議並非首次提出。推動保存諾頓歷史的非營利組織已為此努力13年，自2013年發起連署以來，獲得約7000人支持，並陸續取得舊金山歷史學會、華人歷史學會、金銀島博物館等多個地方團體背書，希望透過正式命名，讓更多人認識這位象徵舊金山創意、包容與自由精神的人物。

近年舊金山持續透過公共命名與歷史地標，重新詮釋城市文化記憶。若此次提案獲得通過，未來每天往返舊金山與東灣、穿越灣橋隧道的數十萬名駕駛與旅客，將透過「皇帝諾頓隧道」這個名稱，認識這位曾經以想像力、包容精神與城市願景聞名的舊金山傳奇人物。

威善高堤決議案，灣橋隧道擬更名，紀念舊金山傳奇人物與跨海大橋先驅。（記者李怡/攝...
威善高堤決議案，灣橋隧道擬更名，紀念舊金山傳奇人物與跨海大橋先驅。（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 提案鎖定位於灣橋中央、穿越芳草島的隧道，建議更名為「皇帝諾頓隧道」，用以紀念19世紀舊金山傳奇人物諾頓，並讓更多通勤者認識其歷史意義。

  • 因為他早在1872年就提出興建連接舊金山與屋崙的跨海大橋，且構想包括經由芳草島，遠早於海灣大橋1936年通車，具有前瞻性與象徵性。

  • 推動組織已連署13年，累積約7000人支持，並獲舊金山歷史學會、華人歷史學會等團體背書，期望藉命名凸顯城市創意、包容與自由精神。

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