我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6部熱播陸劇口碑出爐 陳偉霆「九門」評價最佳

房子曾接待過9位太空人 阿姆斯壯童年故居43萬元求售

11月地方選舉升溫 從市政改革到Muni經費　選民將面臨多項重大抉擇

記者李怡╱舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
距離11月3日地方選舉不到三個月，舊金山各項公投案及市議員選戰陸續升溫。市府改革...
距離11月3日地方選舉不到三個月，舊金山各項公投案及市議員選戰陸續升溫。市府改革、Muni財源、住房政策等議題，將成為今年秋季選舉的主要焦點。（記者李怡╱攝影）

距離11月3日地方選舉不到三個月，舊金山選戰逐漸升溫。除了多個市議員席次改選外，多項攸關市政運作、公共交通、住房政策及市府改革的公投案也將交由選民決定。隨著各陣營陸續展開募款、廣告宣傳及街頭造勢，今年秋天的選戰，預料將成為市長羅偉（Daniel Lurie）上任以來首次面對的重要政治考驗。

其中最受矚目的，是羅偉主推「重整市政廳」（Clean Up City Hall）三項市憲改革提案。三項提案分別聚焦於簡化市府採購流程、強化市長對行政部門的管理權，以及改革地方公投制度，希望減少繁瑣行政程序，提高市府施政效率。

羅偉表示，目前舊金山市憲章超過500頁，長年累積大量規範，導致決策效率低落，也增加市政成本，因此希望藉由改革讓市府運作更有效率。

反對者則擔心，部分提案可能擴大市長權力，削弱市議會及市民參與公共政策的影響力。其中，調高公民連署門檻及修改提案進入選票程序，更成為目前討論最熱烈的議題之一。支持與反對陣營預料將在未來幾個月投入大量資源，爭取選民支持。

除了市政改革，今年另一項備受關注的公投案，則是攸關Muni未來營運的專案。由於疫情後公共運輸仍面臨長期財務缺口，支持者希望透過新增地產稅，每年為Muni挹注約1.87億美元經費，以避免未來出現大幅減班或削減服務。支持者認為，大眾運輸攸關城市經濟復甦及居民通勤品質，反對者則認為，增加新稅收將提高居民負擔。

住房議題同樣將成為選戰焦點。今年選票中包括擴大可負擔住房信託基金、調整部分住房稅收用途，以及成立公共銀行等提案，涉及未來數十億美元公共資金配置，也反映舊金山持續面臨住房供給不足與居住成本高昂等挑戰。

今年11月地方選舉的政治募款已快速升溫。其中，支持羅偉市政改革提案的政治委員會募款與支出均位居前列，顯示各方已開始為秋季選戰積極布局。預料未來三個月，候選人電視廣告、郵寄文宣及街頭拜票活動都將明顯增加，選戰氣氛也將逐漸升高。

分析人士指出，今年11月選舉雖不像市長或總統大選般受到全國矚目，但每一項地方公投都與居民日常生活息息相關，從市府行政效率、公共交通、住房供給到地方治理模式，都可能影響未來數年舊金山的發展方向。對羅偉而言，這場選舉也將成為檢驗其改革路線能否獲得市民支持的重要指標。

精華 FAQ

  • 除了多個市議員席次改選外，還有多項攸關市政運作、公共交通、住房政策與市府改革的公投案。這些議題都直接影響居民日常生活，也將測試各陣營動員能力。

  • 三項提案聚焦簡化市府採購流程、強化市長對行政部門的管理權，以及改革地方公投制度，目的是減少繁瑣程序、提高決策效率，並降低長年累積的行政成本。

  • Muni公投若通過，可能透過新增地產稅每年提供約1.87億美元，避免減班與削減服務；住房相關提案則涉及可負擔住房、稅收用途與公共銀行，攸關數十億美元資金配置。

公投 舊金山 羅偉

上一則

Mission街持刀重傷案細節曝光 SFPD科技辦案迅速逮嫌並尋回兇刀

下一則

聖布魯諾郵局遭搶劫 懸賞15萬美元緝賊 呼籲民眾檢查金融帳戶訊息

延伸閱讀

舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票

舊金山市長羅偉「重整市政廳」 3改革提案登選票
海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票

海傍公路通車爭議 舊金山選民11月再度投票
金山擬調降新建案可負擔住宅率至5% 11月住房基金公投成關鍵

金山擬調降新建案可負擔住宅率至5% 11月住房基金公投成關鍵
紐約5項公投案擬11月交選民定奪 戶外餐飲申請大改革

紐約5項公投案擬11月交選民定奪 戶外餐飲申請大改革
金山無人機、監視器助警辦案 72%選民支持

金山無人機、監視器助警辦案 72%選民支持

熱門新聞

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
獨╱六旬華男痛下殺手 四年前已懷疑被合夥搞錢

獨╱六旬華男痛下殺手 四年前已懷疑被合夥搞錢