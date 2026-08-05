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Mission街持刀重傷案細節曝光 SFPD科技辦案迅速逮嫌並尋回兇刀

記者李怡╱舊金山即時報導
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Mission街持刀重傷案細節曝光，SFPD科技辦案迅速逮嫌。（SFPD供圖）
Mission街持刀重傷案細節曝光，SFPD科技辦案迅速逮嫌。（SFPD供圖）

舊金山警方近日公布7月底Mission街持刀傷人案更多偵辦細節，涉嫌犯案的36歲男子波特（Lamedh Porter）在案發後一度企圖藉由更換衣物、丟棄證物來躲避警方追查。但警方結合即時監控中心、監視器影像、徒步追緝及無人機第一時間應變系統，在短時間內將嫌犯逮捕，並成功尋回疑似犯案凶刀，再次凸顯科技辦案在重大刑案中的關鍵作用。

警方表示，案件發生於7月25日下午4時09分左右，地點位於Mission街1100號街區。接獲民眾報案後，巡邏警員立即趕赴現場，發現受害者身受刀傷，傷勢危及生命，隨即由救護人員送往醫院救治。嫌犯則在犯案後徒步逃離現場。

由於嫌犯逃逸速度快，警方即時調動RTIC支援。調查人員透過街頭監視器迅速鎖定一名身穿彩色風衣的男子，發現其沿Mission街往東逃跑，再轉入Minna街。監控畫面顯示，嫌犯躲藏在兩輛停放車輛之間，更換身上的衣物，並將一個黑色背包丟到附近建築物屋頂，企圖消除犯案痕跡。

RTIC人員立即將嫌犯最新影像及逃跑路線同步提供給第一線員警。南區分局巡邏警員不久後便在Minna街400號街區發現嫌犯，經短暫徒步追逐後，順利將其制伏，全程未再發生衝突。

更引人注目的是，警方同時啟動無人機系統，由空中搜尋嫌犯丟棄的背包位置。無人機很快在附近建築屋頂發現黑色背包，警方取回後，在包內找到一把帶有血跡的刀械，相信就是本案犯案凶器。此外，調查人員進一步檢視監視器畫面，也發現嫌犯曾將犯案時穿著的外套及帽子藏於一輛停放車輛下方，員警隨後前往現場將衣物一併起出，成為重要物證。

遭逮捕的波特現年36歲，居住於東灣，目前已被送往舊金山郡監獄，依持致命武器攻擊及拒捕等罪名收押。案件目前仍屬持續調查階段，不排除後續增加其他指控。

舊金山積極擴大科技執法工具，包括RTIC即時犯罪分析中心、車牌辨識系統（ALPR）、無人機第一時間應變計畫以及公共監視器整合平台。支持者認為，這些科技工具能縮短警方反應時間，提高破案效率。

精華 FAQ

  • 案件發生於7月25日下午4時09分左右，地點在舊金山Mission街1100號街區。警方到場時發現受害者身受刀傷、傷勢危及生命，隨即送醫救治。

  • 警方先透過街頭監視器鎖定嫌犯逃跑路線，再由RTIC即時把影像提供給前線員警。南區巡邏警員在Minna街400號街區發現嫌犯後，經短暫徒步追逐便將其制伏。

  • 無人機在建築屋頂找到嫌犯丟棄的黑色背包，包內有一把帶血刀械，另在車下尋獲犯案時穿著的外套與帽子，這些都成為關鍵物證，有助後續起訴。

舊金山

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