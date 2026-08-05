我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

6部熱播陸劇口碑出爐 陳偉霆「九門」評價最佳

房子曾接待過9位太空人 阿姆斯壯童年故居43萬元求售

《無聲之戰》揭開家庭傷痛　彭一玲：「你並不孤單」

記者王湘涵/卡斯楚谷即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自加州財長馬世雲的賀狀，對影片表達支持，因為她的母親也受抑鬱症困擾。（MHAC...
來自加州財長馬世雲的賀狀，對影片表達支持，因為她的母親也受抑鬱症困擾。（MHACC提供）

「每次回顧這些經歷，都像重新撕開傷口。」美國華裔精神健康聯盟（MHACC）創辦人兼行政總監彭一玲接受專訪時說。在「無聲之戰」（Silent War）中，她完整公開家庭一路走來的傷痛與掙扎，也是女兒首次面對鏡頭分享自己的故事。她希望透過一家人的經歷，讓更多正在面對精神疾病挑戰的家庭知道：「你並不孤單。」

「無聲之戰」日前於舊金山公共圖書館舉行加州首映，由獨立製片人常昌富教授歷時五年拍攝，聚焦精神疾病、文化污名與家庭支持。片中三個受訪家庭公開過去鮮少對外提及的人生故事，希望鼓勵更多面臨相似困境的人勇敢尋求協助。

彭一玲一家也是片中受訪家庭之一。她表示，過去曾分享家人經歷精神疾病及投入心理健康倡議的原因，但直到「無聲之戰」才首次透過鏡頭完整公開家庭一路走來的歷程，包括失去親人、面對污名，以及走向理解與希望。「說實話，這並不容易。」她坦言，但如果自己的故事能讓一個人重燃希望，或讓一個家庭少走一些彎路，一切都值得。

投入心理健康倡議十多年，彭一玲陪伴許多患者及家屬，「原來我並不孤單」本身就是一種療癒。「堅強，不是上戰場拼刀拼槍；能夠開口向人求助，這才是真正很難的堅強。」她希望更多人願意分享自己的故事，也鼓勵仍在沉默中的家庭勇敢求助。

彭一玲表示，許多亞裔心理困擾始於青少年時期。她提到，NVIDIA執行長黃仁勳曾說：「如果你是亞裔父母養大的，你這一輩子都需要心理治療。」她認為，這句幽默反映不少亞裔家庭長期存在的教育壓力。她也想對年輕人說：「不要把自己建立在成績、外表或父母期待上，而要看見自己作為一個人的獨特價值。」

影片最後，受訪家庭面對鏡頭說出平時不擅向孩子說的「我愛你」和「我以你為榮」。放映結束後，一對夫婦紅著眼眶說：「真希望我們幾年前就能看到這部電影，它讓我們明白，在黑暗中前進時，我們並不孤單。」這句話，也讓她更加相信這部紀錄片的意義。

談起女兒，彭一玲說：「人生不是一場只顧著趕路的比賽。」她希望女兒在人生旅途中，能夠專注於當下，珍惜陪伴自己的人；無論未來走到哪裡、選擇什麼樣的人生，「媽媽都會永遠愛妳、支持妳。」

「無聲之戰」正規畫全美巡迴放映，歡迎學校、醫療機構、社區及非營利組織合作舉辦放映與映後座談，相關資訊將公布於官方網站。彭一玲說，「無聲之戰」不僅是一部紀錄片，更是一項公共教育工程：「每一次放映，都有可能幫助一個家庭打破沉默，改變一個人的命運，甚至拯救生命。」

美國華裔精神健康聯盟創辦人彭一玲（右）首次和女兒（左）公開分享自己家庭的故事。（...
美國華裔精神健康聯盟創辦人彭一玲（右）首次和女兒（左）公開分享自己家庭的故事。（MHACC提供）

《無聲之戰》相關放映資訊可透過官方網站查詢；美國華裔精神健康聯盟（MHACC）亦...
《無聲之戰》相關放映資訊可透過官方網站查詢；美國華裔精神健康聯盟（MHACC）亦提供華語精神健康免費求助專線，協助有需要的民眾尋求資源。（記者王湘涵整理）

紀錄片《無聲之戰》日前加州首映，由獨立製片人常昌富教授（後排左二）歷時五年拍攝的...
紀錄片《無聲之戰》日前加州首映，由獨立製片人常昌富教授（後排左二）歷時五年拍攝的作品。（MHACC提供）

片中紀錄三個受訪家庭，聚焦精神疾病、文化污名與家庭支持。（MHACC提供）
片中紀錄三個受訪家庭，聚焦精神疾病、文化污名與家庭支持。（MHACC提供）

映後座談熱烈；透過匿名問卷，95%的觀眾願意推薦《無聲之戰》給親友，85%表示未...
映後座談熱烈；透過匿名問卷，95%的觀眾願意推薦《無聲之戰》給親友，85%表示未來若有需要，會更願意主動尋求協助。（MHACC提供）

精華 FAQ

  • 她希望透過家人面對失去親人、污名與療癒的過程，讓正在承受精神疾病困境的家庭知道自己並不孤單，也盼自己的故事能為他人帶來希望與幫助。

  • 影片聚焦精神疾病、文化污名與家庭支持，透過三個受訪家庭的真實經歷，鼓勵觀眾正視心理健康議題，並勇敢向外界尋求協助與理解。

  • 她認為亞裔家庭常有長期教育壓力，提醒年輕人不要只用成績、外表或父母期待定義自己，而要看見個人的獨特價值，並學會開口求助。

心理健康 華裔 加州

上一則

Target尿布原價30元爆殺至5元 家長瘋搶、有人轉售賺價差

下一則

加碼南灣布局 Google續簽桑尼維爾兩大辦公園區租約

延伸閱讀

「無聲之戰」首映 聚焦亞裔心理健康

「無聲之戰」首映 聚焦亞裔心理健康
陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作

陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作
中和媳婦生前社群滿是疼愛女兒身影 還有和殺人公公全家福

中和媳婦生前社群滿是疼愛女兒身影 還有和殺人公公全家福
寫亞裔故事 前主播Dion Lim新書籌款 盼送1.2萬本進校園

寫亞裔故事 前主播Dion Lim新書籌款 盼送1.2萬本進校園
「給阿嬤的情書」跨海抵紐約 南洋「僑批」故事說家鄉牽掛

「給阿嬤的情書」跨海抵紐約 南洋「僑批」故事說家鄉牽掛

熱門新聞

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武
美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...

美國公民身分並非終身保障 5種情況恐遭撤銷 關鍵點...
獨╱六旬華男痛下殺手 四年前已懷疑被合夥搞錢

獨╱六旬華男痛下殺手 四年前已懷疑被合夥搞錢