《無聲之戰》揭開家庭傷痛　彭一玲：「你並不孤單」

來自加州財長馬世雲的賀狀，對影片表達支持，因為她的母親也受抑鬱症困擾。（MHACC提供）

「每次回顧這些經歷，都像重新撕開傷口。」美國華裔 精神健康聯盟（MHACC）創辦人兼行政總監彭一玲接受專訪時說。在「無聲之戰」（Silent War）中，她完整公開家庭一路走來的傷痛與掙扎，也是女兒首次面對鏡頭分享自己的故事。她希望透過一家人的經歷，讓更多正在面對精神疾病挑戰的家庭知道：「你並不孤單。」

「無聲之戰」日前於舊金山公共圖書館舉行加州 首映，由獨立製片人常昌富教授歷時五年拍攝，聚焦精神疾病、文化污名與家庭支持。片中三個受訪家庭公開過去鮮少對外提及的人生故事，希望鼓勵更多面臨相似困境的人勇敢尋求協助。

彭一玲一家也是片中受訪家庭之一。她表示，過去曾分享家人經歷精神疾病及投入心理健康 倡議的原因，但直到「無聲之戰」才首次透過鏡頭完整公開家庭一路走來的歷程，包括失去親人、面對污名，以及走向理解與希望。「說實話，這並不容易。」她坦言，但如果自己的故事能讓一個人重燃希望，或讓一個家庭少走一些彎路，一切都值得。

投入心理健康倡議十多年，彭一玲陪伴許多患者及家屬，「原來我並不孤單」本身就是一種療癒。「堅強，不是上戰場拼刀拼槍；能夠開口向人求助，這才是真正很難的堅強。」她希望更多人願意分享自己的故事，也鼓勵仍在沉默中的家庭勇敢求助。

彭一玲表示，許多亞裔心理困擾始於青少年時期。她提到，NVIDIA執行長黃仁勳曾說：「如果你是亞裔父母養大的，你這一輩子都需要心理治療。」她認為，這句幽默反映不少亞裔家庭長期存在的教育壓力。她也想對年輕人說：「不要把自己建立在成績、外表或父母期待上，而要看見自己作為一個人的獨特價值。」

影片最後，受訪家庭面對鏡頭說出平時不擅向孩子說的「我愛你」和「我以你為榮」。放映結束後，一對夫婦紅著眼眶說：「真希望我們幾年前就能看到這部電影，它讓我們明白，在黑暗中前進時，我們並不孤單。」這句話，也讓她更加相信這部紀錄片的意義。

談起女兒，彭一玲說：「人生不是一場只顧著趕路的比賽。」她希望女兒在人生旅途中，能夠專注於當下，珍惜陪伴自己的人；無論未來走到哪裡、選擇什麼樣的人生，「媽媽都會永遠愛妳、支持妳。」

「無聲之戰」正規畫全美巡迴放映，歡迎學校、醫療機構、社區及非營利組織合作舉辦放映與映後座談，相關資訊將公布於官方網站。彭一玲說，「無聲之戰」不僅是一部紀錄片，更是一項公共教育工程：「每一次放映，都有可能幫助一個家庭打破沉默，改變一個人的命運，甚至拯救生命。」

美國華裔精神健康聯盟創辦人彭一玲（右）首次和女兒（左）公開分享自己家庭的故事。（MHACC提供）

《無聲之戰》相關放映資訊可透過官方網站查詢；美國華裔精神健康聯盟（MHACC）亦提供華語精神健康免費求助專線，協助有需要的民眾尋求資源。（記者王湘涵整理）

紀錄片《無聲之戰》日前加州首映，由獨立製片人常昌富教授（後排左二）歷時五年拍攝的作品。（MHACC提供）

片中紀錄三個受訪家庭，聚焦精神疾病、文化污名與家庭支持。（MHACC提供）

映後座談熱烈；透過匿名問卷，95%的觀眾願意推薦《無聲之戰》給親友，85%表示未來若有需要，會更願意主動尋求協助。（MHACC提供）