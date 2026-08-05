加碼南灣布局 Google續簽桑尼維爾兩大辦公園區租約

Google在桑尼維爾續租辦公區。（記者龔玥╱攝影）

Google 近期在桑尼維爾續租兩處大型辦公園區，總面積約210萬平方呎，顯示這家科技巨頭在疫情 後辦公需求調整之際，仍持續加碼南灣辦公布局，與近年縮減部分山景城開發計畫形成鮮明對比。

根据山景城之聲(Mountain View Voice的報導，Google已完成兩處辦公園區租約續簽，總租賃面積約210萬平方呎。Google將承租Moffett Place的6棟建築中的5棟，辦公面積約150萬平方呎，規模與位於山景城、Google總部Googleplex相當。此外，Google也將承租Moffett Gateway的2棟7層樓辦公大樓，總面積約60萬平方呎。

Google表示，公司20多年來一直深耕灣區 ，並已在桑尼維爾設點約15年。Google發言人在聲明中表示，公司將持續打造有助員工發揮最佳工作表現的辦公空間，並維持對灣區的長期承諾。

相較於桑尼維爾持續擴大辦公布局，Google近年則陸續調整山景城部分大型開發計畫。

2024年，Google宣布終止位於North Bayshore的「Google Landings」大型辦公園區開發案。該計畫原規畫新增約80萬平方呎辦公空間，若完工將使當地辦公面積接近原有規模的三倍。Google當時表示，公司正以更審慎的方式規畫不動產投資，以符合目前及未來員工、業務與社區需求。

值得注意的是，Google在取消開發案前，已清除基地內800多棵樹木。其後，公司與山景城市府達成協議，將支付53萬至70萬美元，用於在市內種植數百棵新樹，以補償遭移除的樹木。

對於Google Landings及Middlefield Park兩項計畫的最新進展，Google表示，目前沒有進一步資訊可提供。

除了上述兩項計畫外，Google仍持有North Bayshore大片土地。根據既有規畫，該區未來30年將逐步發展為大型複合式社區，預計興建約7,000戶住宅、300萬平方呎辦公空間、餐飲與零售設施，以及26畝公園與開放空間，成為山景城未來重要的都市發展區域。