我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／持C8卡紐約華男出席小庭 意外被ICE強行抓捕

AI假圖、假聲更難藏 加州新法上路要求植入「數位身分證」

AI假圖、假聲更難藏 加州新法上路要求植入「數位身分證」

記者王子涵／舊金山即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州新法上路要求AI生成產品植入「數位身分證」。圖為AI生成的加密幣投資虛擬響導...
加州新法上路要求AI生成產品植入「數位身分證」。圖為AI生成的加密幣投資虛擬響導Tommi Coyne。（美聯社）

加州「人工智慧透明法」（California AI Transparency Act）首階段自本月2日生效，該法案要求大型人工智能公司針對其生成的照片、音頻與影片，嵌入不可移除的數位來源資訊，讓使用者可透過線上驗證工具判斷內容是否由AI製作。

這項SB 942法案由灣區中半島州參議員貝克（Josh Becker）提出、2024年簽署成法，被視為全美首批聚焦AI生成內容透明度的法律之一。貝克表示，新規定如同內容的「營養配料表」，一般使用者未必立即察覺變化，但AI生成的影像、影音與音訊將在底層保留可供辨識的資訊。

法案要求業者提供永久或「極難移除」的揭露資訊，以協助民眾辨別真實內容與合成內容。隨著生成式AI快速發展，偽造影像、語音與影片的成本大幅下降，也使深偽內容更難分辨，外界尤其憂慮其被用於假冒親友詐騙、散播政治不實訊息及製作未經同意的色情內容。

貝克表示，產業領導者有責任清楚標示AI生成內容，並建立準確辨識工具，特別是在內容未附顯眼揭露時，更應讓使用者有查核途徑。

部分科技公司已採用內容溯源或浮水印技術。Google推出的SynthID可為AI生成的圖像、音訊、影片及文字加入辨識標記；Adobe也使用內容憑證等技術，協助追溯數位內容的來源。原報導稱，Google、Anthropic與Meta尚未在截稿前回覆其具體落實方式。

不過，政策專家也指出，數位浮水印並非靈丹妙藥。標記可能遭人規避或破壞，且無法阻止所有高風險情境。例如，民眾若接到假冒親屬、聲稱遇到緊急狀況的AI語音詐騙電話，往往可能在情緒驅使下立即回應，未必有時間或意願先驗證音訊來源。

SB 942法將分三階段實施。2027年初的第二階段，將進一步協助使用者區分影像是由真人實際拍攝，或由電腦生成；2028年1月的最終階段，則允許使用者為自行創作的AI照片與影片加入來源資訊。

精華 FAQ

  • 法案要求大型AI公司為生成的照片、音頻與影片嵌入不可移除或極難移除的來源資訊，並提供線上驗證工具，讓使用者判斷內容是否由AI製作。

  • 因為生成式AI讓假圖、假聲與假影片製作成本大降，容易被用於詐騙、政治不實訊息與未經同意的色情內容；透明標示可提高辨識與查核能力。

  • 法案將分三階段推進，2027年初會進一步協助區分真實拍攝與電腦生成影像，2028年1月則允許使用者為自製AI照片與影片加入來源資訊。

人工智能 加州 灣區

上一則

超市自有品牌 擺脫「窮人才買」標籤 低價吸引高收入群

延伸閱讀

AI圖片、影片將藏「看不見的身分證」 加州新法上路

AI圖片、影片將藏「看不見的身分證」 加州新法上路
歐盟AI新規 要求生成內容須加標記、浮水印 掀通知轟炸疑慮

歐盟AI新規 要求生成內容須加標記、浮水印 掀通知轟炸疑慮
AI生成假影像疑慮 Google地球新功能急下架

AI生成假影像疑慮 Google地球新功能急下架
加州租屋廣告 須提供原始照片

加州租屋廣告 須提供原始照片
布萊克曼狂推AI惡搞影片攻霍楚 專家：吸睛未必吸票

布萊克曼狂推AI惡搞影片攻霍楚 專家：吸睛未必吸票

熱門新聞

夫妻倆聯手創業，林培霖（左）分享WUSHILAND的代表–四季春珍波椰，陳安婷（右）則最鍾情波霸奶茶。（記者王湘涵/攝影）

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

2026-08-02 02:19
一名16歲的救生員在聖塔克魯茲海灘巨浪中，奮勇救出一名男童。(路透)

16歲救生員聖塔克魯茲海灘救起男童暴紅 川普邀訪白宮

2026-07-29 02:19
佛利蒙警方正在調查一起嚴重的住宅失竊案，受害者家中價值高達232萬美元的現金及貴重物品已被偷一空。（路透）

佛利蒙豪宅遭竊232萬元 嫌犯疑偷拍住戶作息

2026-08-04 13:36
值得注意的是，各州在年齡門檻、收入限制、申請程序及減免幅度方面差異甚大。有意申請者可向所在地縣政府、稅務單位或估值官辦公室（Assessor's Office）查詢最新規定。圖為洛杉磯縣估值官辦公室官網。（取自洛杉磯縣估值官辦公室官網）

長者房產稅減免 每年可省數千元 未主動申請恐失效

2026-08-03 02:18
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

2026-08-03 18:53
舊金山米慎高中的柏克萊加大錄取率冠加州，但許多學生畢不了業，反映出不看SAT和ACT成績造成的影響。(取材自柏克萊加大臉書)

柏加大錄取率金山米慎高中冠加州 但畢業難 原因是這個

2026-07-31 02:20

超人氣

更多 >
獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡
入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少
65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了
六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」

六個退休金撐不了25年的警訊 第一點常被「視而不見」
澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武

澳洲前總理陸克文：3因素 中國可能在2028年對台動武