AI假圖、假聲更難藏 加州新法上路要求植入「數位身分證」

加州新法上路要求AI生成產品植入「數位身分證」。圖為AI生成的加密幣投資虛擬響導Tommi Coyne。（美聯社）

加州 「人工智慧透明法」（California AI Transparency Act）首階段自本月2日生效，該法案要求大型人工智能 公司針對其生成的照片、音頻與影片，嵌入不可移除的數位來源資訊，讓使用者可透過線上驗證工具判斷內容是否由AI製作。

這項SB 942法案由灣區 中半島州參議員貝克（Josh Becker）提出、2024年簽署成法，被視為全美首批聚焦AI生成內容透明度的法律之一。貝克表示，新規定如同內容的「營養配料表」，一般使用者未必立即察覺變化，但AI生成的影像、影音與音訊將在底層保留可供辨識的資訊。

法案要求業者提供永久或「極難移除」的揭露資訊，以協助民眾辨別真實內容與合成內容。隨著生成式AI快速發展，偽造影像、語音與影片的成本大幅下降，也使深偽內容更難分辨，外界尤其憂慮其被用於假冒親友詐騙、散播政治不實訊息及製作未經同意的色情內容。

貝克表示，產業領導者有責任清楚標示AI生成內容，並建立準確辨識工具，特別是在內容未附顯眼揭露時，更應讓使用者有查核途徑。

部分科技公司已採用內容溯源或浮水印技術。Google推出的SynthID可為AI生成的圖像、音訊、影片及文字加入辨識標記；Adobe也使用內容憑證等技術，協助追溯數位內容的來源。原報導稱，Google、Anthropic與Meta尚未在截稿前回覆其具體落實方式。

不過，政策專家也指出，數位浮水印並非靈丹妙藥。標記可能遭人規避或破壞，且無法阻止所有高風險情境。例如，民眾若接到假冒親屬、聲稱遇到緊急狀況的AI語音詐騙電話，往往可能在情緒驅使下立即回應，未必有時間或意願先驗證音訊來源。

SB 942法將分三階段實施。2027年初的第二階段，將進一步協助使用者區分影像是由真人實際拍攝，或由電腦生成；2028年1月的最終階段，則允許使用者為自行創作的AI照片與影片加入來源資訊。