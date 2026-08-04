Chipotle因沙門氏菌疑慮下架墨西哥辣椒 股價下跌
連鎖墨西哥餐廳Chipotle Mexican Grill周二(4日)宣布，因一批墨西哥辣椒可能與沙門氏菌疫情有關，公司已將明尼蘇達州門市的該食材下架。
華爾街日報報導，明州衛生廳已確認110起沙門氏菌病例；在接受訪問的患者中，89%表示近期曾在Chipotle用餐。KRON4已向明州衛生廳詢問，但尚未獲得回應。
消息傳出後，Chipotle股價一度下跌約9%。該公司股價當天開盤為每股37.62元，盤中最低跌至34元。
總部位於南加州新港海灘的Chipotle在聲明中表示，公司得知可能出現疫情後，立即依既有健康與安全程序啟動食材追溯系統，確認墨西哥辣椒可能是來自同一批次的共同食材，並查出獲配送該批食材的餐廳。
公司表示，出於謹慎考量，已主動從相關餐廳移除墨西哥辣椒，並改以其他種植商供應的產品替代。
Chipotle補充，明州衛生廳目前「對Chipotle沒有持續性的疑慮」。這次疫情目前僅限於明州。
沙門氏菌感染常見症狀包括腹瀉、發燒、頭痛及腹部痙攣；較嚴重病例可能致命。美國食品藥物管理局建議，懷疑出現沙門氏菌感染症狀者應聯絡醫療人員。
公司表示，因得知一批墨西哥辣椒可能與沙門氏菌疫情有關，便依健康與安全程序啟動追溯，確認相關餐廳後先行下架，以謹慎方式降低風險。 明州衛生廳已確認110起病例，接受訪問的患者中有89%表示近期曾在Chipotle用餐；不過Chipotle稱，衛生廳目前對公司沒有持續性的疑慮。 消息傳出後，Chipotle股價一度下跌約9%，盤中最低到34元；公司則說已移除疑似問題食材，並改用其他種植商供應的墨西哥辣椒。
精華 FAQ
公司表示，因得知一批墨西哥辣椒可能與沙門氏菌疫情有關，便依健康與安全程序啟動追溯，確認相關餐廳後先行下架，以謹慎方式降低風險。
明州衛生廳已確認110起病例，接受訪問的患者中有89%表示近期曾在Chipotle用餐；不過Chipotle稱，衛生廳目前對公司沒有持續性的疑慮。
消息傳出後，Chipotle股價一度下跌約9%，盤中最低到34元；公司則說已移除疑似問題食材，並改用其他種植商供應的墨西哥辣椒。
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