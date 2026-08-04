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華埠8月多項工程同步展開 花園角停車場關閉、道路封閉影響交通

記者李怡╱舊金山即時報導
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華埠8月多項工程同步展開，花園角停車場關閉、道路封閉影響交通。（記者李怡╱攝影）
華埠8月多項工程同步展開，花園角停車場關閉、道路封閉影響交通。（記者李怡╱攝影）

舊金山華埠8月起進入大型公共工程施工期，包括花園角改建工程、華埠公共衛生中心耐震補強，以及華埠圖書館整修工程同步展開。其中，花園角工程率先施工，配合拆除跨越Kearny街的人行天橋及公園全面翻新，周邊道路、停車場及部分公共運輸均受到影響。施工單位提醒，民眾前往華埠前應留意最新交通資訊。

花園角停車場一直是民眾前往華埠用餐、購物及辦事最依賴的停車設施，也是遊客進入華埠的重要停車據點。配合改建工程，停車場將於施工期間分階段關閉，其中部分日期全面停止對外開放，駕駛人需改停聖瑪麗停車場（St. Mary’s Square Garage）或華埠周邊其他停車設施。由於停車位減少，預料周末及假日華埠周邊停車將更加吃緊。

交通方面，Kearny街介於Clay街與Washington街部分路段已實施封閉，施工期間禁止一般車輛通行，駕駛人須依現場指示改道至Stockton街、Sansome街等替代道路。

交通局表示，多條Muni公車路線也配合調整，包括8、8AX、8BX等路線部分站點暫時遷移，部分班次可能因交通壅塞出現延誤。行人仍可依照施工指示進出華埠商家及社區設施，商家也維持正常營業。

雖然施工期間將對交通及停車帶來不便，但三項工程完工後，預計將改善華埠公共空間品質、提升公共建築耐震安全，並更新圖書館及社區設施，提供居民更安全、更舒適的生活環境。

交通部門呼籲民眾提前規畫行程、善用大眾運輸及周邊停車資源，共同配合施工措施，降低對華埠交通及商業活動的影響。

精華 FAQ

  • 內文提到三項工程同步進行，包括花園角改建工程、華埠公共衛生中心耐震補強，以及華埠圖書館整修工程，施工期間將陸續影響周邊交通、停車與部分公共運輸。

  • 花園角停車場將在施工期間分階段關閉，部分日期甚至全面停止對外開放。駕駛人需改停聖瑪麗停車場或華埠周邊其他停車設施，假日與周末更可能出現停車緊張。

  • Kearny街介於Clay街與Washington街部分路段已封閉，車輛需改走Stockton街、Sansome街等替代道路；8、8AX、8BX等Muni路線也有站點暫移，部分班次恐因壅塞延誤。

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