舊金山又一Lucky超市宣布停業，市區購物便利再受挑戰。（記者李怡╱攝影）

舊金山 又將失去一家大型連鎖超市。位於Fulton街1750號、鄰近舊金山大學（USF）的Lucky超市宣布，將於9月11日永久停業，成為近兩年舊金山再度關閉的Lucky門市，也讓市區居民購買日常生鮮食品的便利性再度受到考驗。

Lucky母公司代表馬特(Save Mart)表示，關店並非輕率決定，而是因該門市長期營運表現未達預期。公司指出，過去曾投入資金翻新店面，希望改善營運，但銷售與獲利始終未能支撐持續經營，因此決定結束營業。此次關店將影響48名員工，符合條件者可依資歷及職缺申請轉調其他門市。

這也是繼2025年Bayview Lucky超市停業後，舊金山再有Lucky門市關閉。隨著市區Safeway、Whole Foods及Lucky多家大型連鎖超市陸續退出市區，大型超市數量持續減少，不少居民擔心，日常採買將愈來愈不方便，也可能進一步影響周邊商圈的人流。

由於Fulton街Lucky服務範圍涵蓋USF學生、教職員，以及西增區大量的低收入 華人社區居民，是民眾步行即可抵達的主要超市。消息曝光後，多數居民表示失望，擔心未來必須走更遠的路採買生活用品，也憂心空置店面可能長時間閒置，影響社區景觀與商業活力。

Lucky公司仍將持續維護該處物業，並積極尋找新的超市業者承租，希望未來仍維持生鮮食品零售用途。不過地方居民認為，舊金山大型零售空間招商向來不易，加上各項審批程序耗時，新租戶是否能迅速進駐仍存在不少變數。

舊金山如何留住大型超市已成為市政重要議題。除了治安、營運成本及消費模式改變外，零售空間空置時間過長，也引發外界關注是否會形成新的食物沙漠，不少社區人士呼籲市府提出更多租金、許可及稅務誘因，吸引超市與生活零售業者持續留在市區，維持居民基本生活機能。

另一方面，也有居民指出，今年底預計開幕的亞洲連鎖超市T&T，，可望提供部分生鮮及亞洲食品選擇，但其商品定位與Lucky仍有所不同，未必能完全取代傳統大型社區超市的功能。