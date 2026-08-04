灣區多地舉辦「守望相助夜」　攜手打造安全社區

「警民之夜」於每年8月第一個星期二舉行，是美國推廣社區犯罪預防與鄰里互助的重要活動。（翻攝自南舊金山市政府「警民之夜」活動網頁）

一年一度的「守望相助夜」（National Night Out）4日傍晚起在全美各地同步登場。根據NBC灣區 新聞報導，灣區包括舊金山、聖荷西 、佛利蒙、聖馬刁、巴洛阿圖、柏克萊 等多個城市陸續舉辦社區活動，多數於下午3時至晚間6時展開，邀請居民走出家門，透過街區派對、親子活動、警消展示及社區資源攤位等，與警察、消防員及其他第一線人員面對面交流，增進鄰里互動、深化警民互信，攜手打造更安全的社區。

「守望相助夜」創立於1984年，由全國城鎮守望協會（National Association of Town Watch）發起，每年8月第一個星期二舉行，是美國推廣社區犯罪預防與鄰里互助的重要活動。透過社區聚會，鼓勵居民彼此認識、建立守望相助網絡，同時增進與警察、消防及其他公共安全人員的互動，凝聚社區向心力，共同預防犯罪、提升居住安全。

聖馬刁警察局長巴貝里尼（Ed Barberini）表示，「守望相助夜」最大的意義，在於讓居民不只是在緊急事件發生時才與警方接觸，而是平時也有機會認識服務社區的警察與第一線人員，建立彼此信任與合作關係，攜手打造更安全、更緊密的社區。

各地活動也安排許多適合闔家參與的內容，包括警車、消防車展示、K-9警犬示範、兒童遊戲、音樂表演、餐飲、摸彩及社區資源攤位等，讓民眾在輕鬆的氣氛中了解公共安全工作，也能直接與警消人員交流，拉近彼此距離。

今年灣區各地活動時間略有不同，柏克萊及核桃溪下午3點率先展開；比茲堡於下午4時開始；巴洛阿圖、佛斯特市及艾姆瑞維爾下午5時登場；聖馬刁與佛利蒙下午5時30分舉辦大型社區活動；聖荷西則於下午6時在卡塔爾迪公園（Cataldi Park）舉行。舊金山警察局也在Bayview、Mission、Richmond、Park、Central、Ingleside及Tenderloin等多個警分局轄區同步舉辦「守望相助夜」活動，邀請居民就近參與。

主辦單位希望透過「守望相助夜」鼓勵更多居民投入鄰里互助，建立長期的警民夥伴關係，讓社區不僅治安更加安全，也成為彼此關懷、互相支持的生活環境。