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吃生菜致兩人腹瀉而死 加州供應商生菜爆發環孢子蟲疫情

舊金山訊
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食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密...
食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27個州的餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜。(谷歌街景）

密西根州衛生官員4日表示，兩名居民在全美大規模環孢子蟲疫情中死亡，為這波與加州Taylor Farms召回美生菜有關的疫情首度通報的死亡病例。

密西根州衛生與公共服務部表示，兩名死者均有嚴重既有疾病，環孢子蟲感染及脫水可能影響其病情。該部門指出，在美國，環孢子蟲病致死相當罕見。疾病管制與預防中心（CDC）已確認，兩宗死亡案與這波跨州疫情有關。

截至7月31日，密州疫情調查已發現1萬1234例病例，193人住院。聯邦官員表示，部分病例與來自墨西哥中部、由Taylor Farms供應並召回的美生菜有關。疫情目前涉及伊利諾、印第安納、堪薩斯、肯塔基、密西根、俄亥俄、奧克拉荷馬、賓州及西維吉尼亞等九州。

食品暨藥物管理局（FDA）通報，至少1947人染病、98人住院；該數字尚未納入密州兩宗死亡案。Taylor Farms召回銷往至少27州餐廳、零售商及餐飲業者的美生菜及混合生菜，部分沃爾瑪販售的Marketside品牌美生菜沙拉和切絲生菜也在列。部分產品食用期限至8月3日，可能仍存於民眾冰箱，官員呼籲勿食用遭召回產品。

FDA表示，先前一項被稱為環孢子蟲陽性的檢驗結果後來確認為偽陽性，但不影響召回依據；其他地區通報的環孢子蟲病例未必與這批生菜相關。

加州衛生官員表示，州內沒有異常病例增加或已知本地疫情。今年1月至6月加州暫列41例，低於去年同期80例，且截至7月14日，未發現病例與外州疫情有關；加州也未列入直接接收召回產品的州份。

環孢子蟲通常藉受人類糞便污染的食物或水傳播，症狀包括頻繁水瀉、腹痛、腹脹、噁心及疲倦，可能在接觸後一至兩周以上出現。持續腹瀉者應就醫並詢問是否需要檢測，尤其長者、幼童、免疫功能低下者及有嚴重疾病者，應留意脫水風險。

精華 FAQ

  • 密西根州衛生官員通報兩名居民死亡，CDC已確認與這波跨州疫情有關。兩名死者皆有嚴重既有疾病，感染與脫水可能加重病情。

  • 疫情目前涉及伊利諾、印第安納、堪薩斯、肯塔基、密西根、俄亥俄、奧克拉荷馬、賓州及西維吉尼亞等9州；截至7月31日，密州調查已發現1萬1234例病例，193人住院。

  • Taylor Farms召回的美生菜與混合生菜已銷往至少27州，部分沃爾瑪Marketside產品也在列，且部分效期至8月3日。官方提醒若家中仍有相關產品，應立即停止食用並丟棄。

疫情 加州 密西根州

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