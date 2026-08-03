佛斯特市公寓突發6級大火 所有居民安全撤出 4名消防員受傷

佛斯特市Spinnaker Cove公寓，2日下午突發六級大火，火勢由一樓迅速竄至三樓，直至整棟建築被燃穿，次日凌晨仍有明火燃燒。所有居民最終均平安撤出，四名消防員受傷。（受訪者提供）

中半島佛斯特市Spinnaker Cove公寓2日下午突發六級大火，火勢由一樓迅速竄至三樓，直至整棟建築被燃穿，3日凌晨仍有明火燃燒，超過50戶受到影響，上百人失去居所。火勢在3日接近早晨才被撲滅，消防人員仍留守Sea Spray Lane 815號現場，持續檢查熱點、防止復燃；起火原因仍在調查。

據當地消防局通報，2日下午2時30分接到火警。聖馬刁聯合消防局長圖圖里奇（Matt Turturici）表示，事發後不少受困住戶致電求救，消防隊首先以救人為優先任務，多名居民由三樓窗戶救出，另有住戶循樓梯撤離，並帶著寵物安全逃生。所有居民最終均平安撤出，沒有人受傷。

四名消防員在救火過程中受輕傷，其中一人背部及肩膀二度燒傷，另一人吸入濃煙，兩人送往醫院治療；另外兩人則在現場接受處置後繼續工作。救災期間，另有一名消防員進入建築後一度與同伴失散，隨即發布Mayday緊急求救訊號，兩人後來平安會合。

消防部門表示，當日高溫與強風助長火勢，半島多個消防單位趕赴支援。由於建築結構受損嚴重，消防人員當晚改採防禦性策略，從建物外部持續灌水。空拍畫面可見，建築多處嚴重焚毀、部分結構被燒穿；濃煙一度飄至北方約22哩外的舊金山市部分地區。

當地華人居民張先生表示，火災爆發的當天下午，整個佛斯特市都能聞見濃烈的濃煙味。「在家中被嗆到才知道有火災，第一反應是山火。」另有居民表示，2日自下午起，網絡也受影響而中斷。

臨近的半島猶太社區中心（PJCC）將用作臨時救災避難場所，未來一周將關閉二樓籃球場，用作災民的臨時居所。紅十字會也將提供緊急援助、臨時安置資訊及其他資源。消防人員待火勢大致受控後，將配合調查人員釐清起火原因。

警方曾呼籲附近居民避開火場，並因濃煙關閉門窗，周邊道路也預料將出現管制。

佛斯特市Spinnaker Cove公寓，2日下午突發六級大火，火勢由一樓迅速竄至三樓，直至整棟建築被燃穿，次日凌晨仍有明火燃燒。所有居民最終均平安撤出，四名消防員受傷。（受訪者提供）

佛斯特市Spinnaker Cove公寓，2日下午突發六級大火，火勢由一樓迅速竄至三樓，直至整棟建築被燃穿，次日凌晨仍有明火燃燒。所有居民最終均平安撤出，四名消防員受傷。（受訪者提供）