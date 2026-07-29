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130件法老珍寶亮相笛洋博物館 橫跨3000年古埃及文明

記者王子涵／舊金山即時報導
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舊金山笛洋博物館將於8月1日起推出「法老的珍寶」特展，展出來自埃及開羅博物館及路...
舊金山笛洋博物館將於8月1日起推出「法老的珍寶」特展，展出來自埃及開羅博物館及路克索博物館的130件珍貴文物，橫跨約3000年古埃及歷史。（記者王子涵╱攝影）

從巨型花崗岩法老雕像、黃金珠寶，到木製生活器具與彩繪棺槨，舊金山笛洋博物館（de Young Museum）將於8月1日起推出「法老的珍寶」（Treasures of the Pharaohs）特展，展出來自埃及開羅博物館及路克索博物館的130件珍貴文物，橫跨約3000年古埃及歷史，呈現法老統治、宗教信仰與日常生活的面貌。

這是北美巡迴展的首站，展期至2027年1月31日，之後將移師德州金貝爾藝術博物館展出。笛洋博物館29日舉行媒體預覽，埃及觀光與文物部長法提（Sherif Fathy）、著名埃及考古學者哈瓦斯（Zahi Hawass）等人出席。

古埃及法老被視為「人間之神」，兼具國王、軍事領袖與最高祭司的身分。笛洋博物館古代藝術首席策展人德萊弗斯（Renée Dreyfus）表示，展覽以法老為敘事核心，從其神聖王權及身邊的王室、官員、工匠與僕役，延伸至宗教、日常生活與死亡觀念，讓觀眾理解維繫埃及社會運作的複雜階層。

展覽分為六個主題單元。除了王權象徵和神祇信仰，也展出首飾、化妝用品、工具及家具等器物，說明古埃及人如何把美感、實用與來世信念融入生活。策展人指出，古埃及人相信死亡不是終點，而是通向永生的新開始；因此，木乃伊製作與陪葬器物不僅具有宗教意義，也反映他們對死後世界的想像。

展覽重點之一，是阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）時期的「黃金城」出土文物。這座位於路克索西岸、接近帝王谷的城市，為目前已發現最大規模的古埃及聚落之一，包含住宅、工坊、行政設施與工業區。遺址於2021年重新受到世界矚目，部分文物首次在北美亮相，讓觀眾得以窺見法老黃金時代的工匠與市民生活。

德萊弗斯說，阿蒙霍特普三世之子阿肯那頓（Akhenaten）後來捨棄傳統多神信仰，改為推崇太陽神阿頓（Aten），並將王都遷往阿瑪納；黃金城的遺存也有助於理解這場宗教變革前的社會樣貌。

埃及方面表示，海外展覽是文化外交的重要方式，讓不同國家的觀眾透過文物認識埃及文明，也鼓勵人們親赴埃及參觀遺址。法提並提到，美埃近年合作追回多批非法流出埃及的文物，僅過去一年便有60件文物返還埃及。

本展由笛洋博物館、金貝爾藝術博物館、埃及觀光與文物部及埃及最高文物委員會共同主辦。開幕日8月1日，策展人艾爾阿瓦迪（Tarek El Awady）將於下午1時舉行講座；哈瓦斯將於下午3時為展覽圖錄簽名。

舊金山笛洋博物館將於8月1日起推出「法老的珍寶」特展，展出來自埃及開羅博物館及路...
舊金山笛洋博物館將於8月1日起推出「法老的珍寶」特展，展出來自埃及開羅博物館及路克索博物館的130件珍貴文物，橫跨約3000年古埃及歷史。（記者王子涵╱攝影）

舊金山笛洋博物館將於8月1日起推出「法老的珍寶」特展，展出來自埃及開羅博物館及路...
舊金山笛洋博物館將於8月1日起推出「法老的珍寶」特展，展出來自埃及開羅博物館及路克索博物館的130件珍貴文物，橫跨約3000年古埃及歷史。（記者王子涵╱攝影）

舊金山笛洋博物館將於8月1日起推出「法老的珍寶」特展，展出來自埃及開羅博物館及路...
舊金山笛洋博物館將於8月1日起推出「法老的珍寶」特展，展出來自埃及開羅博物館及路克索博物館的130件珍貴文物，橫跨約3000年古埃及歷史。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 「法老的珍寶」特展將於8月1日在舊金山笛洋博物館開幕，展期一路持續至2027年1月31日，之後還會移師德州金貝爾藝術博物館展出。

  • 展覽共130件文物，來自埃及開羅博物館與路克索博物館，包含法老雕像、黃金珠寶、木製器具、彩繪棺槨等，涵蓋王權、信仰、日常生活與來世觀念。

  • 因為黃金城是目前已知最大規模的古埃及聚落之一，保存住宅、工坊與行政設施等遺存，部分文物首次在北美亮相，有助理解阿肯那頓宗教改革前的社會樣貌。

舊金山 德州 埃及

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