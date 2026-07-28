49人主教練沙納漢稱：車禍是我自己的過失 事故報告誤判

事故發生於7月14日晚間6時12分，地點在加州巴洛阿圖Alma街與Hamilton大道交口附近。（谷歌街景）

舊金山 49人隊總教練沙納漢（Kyle Shanahan）表示，兩周前造成他多處重傷的車禍，責任在自己身上。

沙納漢自車禍後，在28日首次公開受訪，與數名灣區 記者談了約30分鐘，但球隊要求不准拍照。他表示，加州 公路巡警的碰撞報告資料庫錯誤地將事故責任歸咎於一名21歲女子。

「是我撞到她。」沙納漢說。

沙納漢完整說明，自己的Tesla Model S與另一名駕駛人的休旅車發生碰撞前後的經過。事故造成他腦震盪、左手、鼻子及三根肋骨骨折，右眼上方縫了40針。

「我當時時速20哩，」沙納漢說。「我沒有在看手機，但我的手機掉了，卡在座椅裡。它原本在我大腿上，後來滑下去。我低頭找手機，兩秒鐘沒看路。當我抬頭時，安全氣囊打到我的臉，弄斷了我的鼻子；他們說遮陽板也嚴重割傷了我。我為了找手機而把視線移開道路，我的車偏離車道，撞到別人。」

「那是一條沒有任何容錯空間的道路。當我撞上她時，衝擊力非常大，我永遠不會忘記那種猛烈程度。」沙納漢回憶道。

事故發生於7月14日晚間6時12分，地點在巴洛阿圖Alma街與Hamilton大道交口附近。根據碰撞報告，事故發生時，沙納漢向南行駛，該女子則向北行駛。

沙納漢說，當時他剛在附近的曼羅公園接受整脊治療，正返回洛斯阿圖的住家。現場警員告訴他，他在時速25哩的路段以約20哩行駛；他也不認為女駕駛超速，因為兩人都隨著車流行進。

沙納漢表示，他沒有立刻前往醫院，而是在救護車內等待妻子到場，之後才搭救護車前往醫院。他隨後被送往史丹福醫院，估計待了8至10小時。

此後，沙納漢在康復期間有限度地參與49人隊事務。他說，腦震盪是恢復過程中最困難的部分。

巴洛阿圖警局警員馬丁內茲（Nicolas Martinez）在聲明中表示，沙納漢的說法「正確，且他被認定為碰撞事故的肇事方」。

馬丁內茲說：「在準備送交州資料庫的報告時出現文書錯誤，我們正在更正。至於是否對任一方開罰，屬於員警在事故現場的裁量；警方選擇不對碰撞雙方任何一人開罰，並不罕見。本案任何一方都沒有獲得優待。」

雖然沙納漢復原情況良好，但尚未確定何時可全職恢復教練工作。他表示，疲勞是最大的障礙之一。他周一感覺不錯，周二則稍微較差。他也澄清，雖然腦震盪嚴重，但自己沒有失憶，也從未失去意識。

沙納漢表示，最重要的是，他希望確保不會有人因為自己造成的事故而背負責任。

「聽到那名女孩被歸咎於這件事，真的讓我很難受，」他說，「我很幸運自己活下來，她沒有受傷，而我也沒有失去眼睛。」

沙納漢表示，兩周前造成他多處重傷的車禍，責任在自己身上。（取自49人官網）